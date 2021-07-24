Мбаппе сообщил Почеттино, что не продлит контракт с «ПСЖ»

По информации источника, французский футболист сообщил главному тренеру «ПСЖ» Маурисио Почеттино о желании не продлевать соглашение с клубом. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован мадридский «Реал».



Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.