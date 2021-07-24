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18:59 (мск), источник: Vesti.kz

Не спас и дебют воспитанника «Порту». «Кайрат» проиграл второй подряд матч в Кубке Казахстана

Алматинский «Кайрат» потерпел поражение от «Турана» в рамках третьего тура группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Instagram

Матч, прошедший на Центральном стадионе в Алматы, завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 68-й минуте забил нападающий «Турана» Стэнли Чисом Нкоби.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что в этой игре в составе «Кайрата» дебютировал новичок — воспитанник «Порту» полузащитник Рикарду Алвеш.

Для «Кайрата» это поражение стало вторым кряду в текущем розыгрыше. В прошлом туре алматинцы дома уступили актаускому «Каспию» со счетом 0:2, играя в меньшинстве с 32-й минуты после удаления голкипера.

Благодаря этой победе «Туран» догнал «Кайрат» и «Жетысу» (по три очка). Правда, у талдыкорганцев на игру меньше. Возглавляет группу «Жетысу», набравший шесть очков в двух матчах.

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