Не спас и дебют воспитанника «Порту». «Кайрат» проиграл второй подряд матч в Кубке Казахстана
Алматинский «Кайрат» потерпел поражение от «Турана» в рамках третьего тура группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» потерпел поражение от «Турана» в рамках третьего тура группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч, прошедший на Центральном стадионе в Алматы, завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 68-й минуте забил нападающий «Турана» Стэнли Чисом Нкоби.
Отметим, что в этой игре в составе «Кайрата» дебютировал новичок — воспитанник «Порту» полузащитник Рикарду Алвеш.
Для «Кайрата» это поражение стало вторым кряду в текущем розыгрыше. В прошлом туре алматинцы дома уступили актаускому «Каспию» со счетом 0:2, играя в меньшинстве с 32-й минуты после удаления голкипера.
Благодаря этой победе «Туран» догнал «Кайрат» и «Жетысу» (по три очка). Правда, у талдыкорганцев на игру меньше. Возглавляет группу «Жетысу», набравший шесть очков в двух матчах.