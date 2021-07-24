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19:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» отклонил стомиллионное предложение по Кьезе

«Ювентус» отказался продавать нападающего Федерико Кьезу «Ливерпулю» за 100 миллионов евро, утверждает La Repubblica.

Ювентус
ЛиверпульЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Чемпионы Англии-2020 были готовы приобрести у «старой синьоры» Федерико Кьезу. Но туринцы решительно отказались рассматривать возможность ухода героя завершившегося Евро-2020.

Массимилиано Аллегри строит большие планы на 23-летнего итальянца, видя его центральной фигурой в обновленном «Ювентусе».

В ходе прошлого клубного сезона Федерико Кьеза отличился за «Юве» 15 голами и 11 результативными передачами в 46 проведенных поединках во всех турнирах.

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