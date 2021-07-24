Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Балтика
Оренбург
11
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Локомотив
Арсенал Т
01
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Рубин
Спартак
00
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Текстильщик
11
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Нефтехимик
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Спартак-2
Енисей
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Томь
20
Футбол. Премьер-лига
17:30
Химки
Зенит
13
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Алания
31
Футбол. Сборные
14:30
Новая Зеландия
США
16
Футбол. Сборные
14:00
Нидерланды
Бразилия
33
Футбол. Сборные
13:30
Япония
Великобритания
01
Футбол. Сборные
11:30
Швеция
Австралия
42
Футбол. Сборные
11:00
Китай
Замбия
44
Футбол. Сборные
10:30
Чили
Канада
12
Все события
Фоторепортажи
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
7Джокович в шестой раз покорил Уимблдон
20:49 (мск), источник: ТАСС

Гол Головина принес «Монако» победу в товарищеском матче против «Вольфсбурга»

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу монегасков.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

ТАСС, 24 июля. Футболисты «Монако» со счетом 2:1 победили германский «Вольфсбург» в товарищеском матче. Встреча прошла в Австрии.

Счет на 39-й минуте открыл футболист «Вольфсбурга» Янник Герхардт. На 65-й минуте в свои ворота мяч отправил его одноклубник Себастиан Борнау. Победу «Монако» принес гол россиянина Александра Головина (68-я минута).

Во время загрузки произошла ошибка.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

В первом туре нового чемпионата Франции «Монако» 8 августа дома сыграет с «Нантом».

 Сколько зарабатывают футбольные судьи
Российской биатлонистке запретили эффектно закидывать винтовку за спину после стрельбы
Медали в тхэквондо и стрельбе: как прошел первый день Токио-2020
Бронзовый призер ОИ Артамонов два часа провел на допинг-контроле
Так Карпина не убедить. Дзюба не в форме после Евро-2020
Галашина: Первую медаль Олимпиады ребята терли на удачу
Судороги и помощь врачей. Спортсменов в Токио мучает жара
«Рубин» принимает «Спартак» в первом туре РПЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь