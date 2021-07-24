Гол Головина принес «Монако» победу в товарищеском матче против «Вольфсбурга»

ТАСС, 24 июля. Футболисты «Монако» со счетом 2:1 победили германский «Вольфсбург» в товарищеском матче. Встреча прошла в Австрии.

Счет на 39-й минуте открыл футболист «Вольфсбурга» Янник Герхардт. На 65-й минуте в свои ворота мяч отправил его одноклубник Себастиан Борнау. Победу «Монако» принес гол россиянина Александра Головина (68-я минута).

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.