Текущие события
Футбол. Сборные
10:30
Египет
Аргентина
Футбол. Сборные
11:00
Франция
ЮАР
Футбол. Сборные
11:00
Новая Зеландия
Гондурас
Футбол. Сборные
11:30
Бразилия
Кот-д`Ивуар
Футбол. Сборные
13:30
Австралия
Испания
Футбол. Сборные
14:00
Япония
Мексика
Футбол. Сборные
14:00
Румыния
Южная Корея
Футбол. Сборные
14:30
Саудовская Аравия
Германия
Футбол. Первый дивизион
17:00
Металлург Лп
Акрон
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Краснодар
Футбол. Первый дивизион
24.07
Балтика
Оренбург
11
Футбол. Премьер-лига
24.07
Локомотив
Арсенал Т
31
Футбол. Премьер-лига
24.07
Рубин
Спартак
10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
24.07
Краснодар-2
Текстильщик
11
Футбол. Первый дивизион
24.07
Ротор
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Первый дивизион
24.07
Волгарь
Нефтехимик
10
Футбол. Первый дивизион
24.07
Спартак-2
Енисей
21
Футбол. Первый дивизион
24.07
Факел
Томь
20
Футбол. Премьер-лига
24.07
Химки
Зенит
13
Все события
Фоторепортажи
31Италия — чемпион Европы!
11«Зенит» разгромил «Локомотив» в Суперкубке России
05:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Черышева помог «Валенсии» обыграть «Картахену»

«Валенсия» обыграла «Картахену» (3:2) в товарищеском матче.

ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

Один из мячей в составе победителей забил российский полузащитник Денис Черышев. Также у «Валенсии» отличились Омар Альдерете и Хасон (с пенальти).

Товарищеский матч

«Валенсия» (Испания) — «Картахена» (Испания) — 3:2 (0:0)

Голы: Черышев, 57, Альдерете, 60, Хасон, 66 с пенальти — Саэс, 47, Мартинес, 81.

Во время загрузки произошла ошибка.
 ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть
Красивые, изящные и сильные. Как выглядят российские спортсменки, которые выступят на Олимпиаде
Россиянка вырвала первое золото Олимпиады последним выстрелом
Россиянки провалили стартовом матч. Шокирующий разгром от Италии
Автор гола "Спартаку" Самошников взлетел в сборную из ЛФЛ
Пловец Калиш принес США первое золото на Олимпиаде в Токио
Австралия установила мировой рекорд в эстафете 4х100 кролем
Сбой электроники не помешал Бацарашкиной выиграть Олимпиаду
Нино Салуквадзе стала первой женщиной, выступившей на 9 Играх
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь