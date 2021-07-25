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10:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Раджа Найнгголан намерен расторгнуть контракт с «Интером»

Полузащитник Раджа Найнгголан может покинуть «Интер», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

Интер
КальяриЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

По информации источника, бельгийский футболист намерен досрочно расторгнуть договор с итальянским клубом. Найнгголан получил предложение от «Бешикташа» — турецкий клуб рассчитывает заключить с футболистом контракт до 2023 года с зарплатой € 2,5 млн и € 500 тыс. в качестве бонусов. Сам Найнгголан ждёт предложения от «Кальяри».

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В сезоне-2020/2021 Найнгголан выступал за «Кальяри» на правах аренды. На его счету один гол в 22 матчах. В завершившемся чемпионате Италии «Кальяри» с 37 очками занял 16-е место. Напомним, в позапрошлом сезоне бельгийский футболист уже выступал за «Кальяри» на правах аренды, кроме того, Найнгголан играл за клуб из Сардинии с 2010 по 2014 год.

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