Раджа Найнгголан намерен расторгнуть контракт с «Интером»

По информации источника, бельгийский футболист намерен досрочно расторгнуть договор с итальянским клубом. Найнгголан получил предложение от «Бешикташа» — турецкий клуб рассчитывает заключить с футболистом контракт до 2023 года с зарплатой € 2,5 млн и € 500 тыс. в качестве бонусов. Сам Найнгголан ждёт предложения от «Кальяри».

В сезоне-2020/2021 Найнгголан выступал за «Кальяри» на правах аренды. На его счету один гол в 22 матчах. В завершившемся чемпионате Италии «Кальяри» с 37 очками занял 16-е место. Напомним, в позапрошлом сезоне бельгийский футболист уже выступал за «Кальяри» на правах аренды, кроме того, Найнгголан играл за клуб из Сардинии с 2010 по 2014 год.