Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Кубань
Велес
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
Ахмат
12
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Краснодар
03
Футбол. Первый дивизион
17:00
Металлург Лп
Акрон
22
Футбол. Сборные
14:30
Саудовская Аравия
Германия
23
Футбол. Сборные
14:00
Япония
Мексика
21
Футбол. Сборные
14:00
Румыния
Южная Корея
04
Футбол. Сборные
13:30
Австралия
Испания
01
Футбол. Сборные
11:30
Бразилия
Кот-д`Ивуар
00
Футбол. Сборные
11:00
Франция
ЮАР
43
Футбол. Сборные
11:00
Новая Зеландия
Гондурас
23
Футбол. Сборные
10:30
Египет
Аргентина
01
Все события
Фоторепортажи
11Олимпиада в Токио: все чемпионы 24 июля
12Токио-2020: лучшие кадры 24 июля
19:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер «Фиорентины» рассказал о перспективах Кокорина в команде

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно рассказал, что он думает о перспективах нападающего Александра Кокорина.

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

«Для меня Саша основной нападающий, у него есть качества для этого, — цитирует специалиста Firenze Viola. — Но ему нужно постепенно продолжать прогрессировать, хорошо атаковать, в том числе из глубины, и знать, как играть в штрафной площадке. Кроме того, нападающий должен играть как нападающий, то есть завершать то, что создала команда».

30-летний россиянин в прошлом сезоне провел четыре матча за «Фиорентину» в серии А и не отметился результативными действиями.

Читайте также
 ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть
Красивые, изящные и сильные. Как выглядят российские спортсменки, которые выступят на Олимпиаде
Западные СМИ недовольны статусом команды ОКР
«Раньше я обыгрывала эту американку»: Дериглазова — о серебре
Баскетболисты США проиграли на Олимпиаде впервые за 17 лет
Дубль Вилены помог «Краснодару» разгромить «Урал» в матче РПЛ
ЦСКА играет с «Уфой» в первом туре ЧР (трансляция)
Бразилия и Малком без победы: итоги дня футбольного турнира ОИ
«Крылья Советов» принимают «Ахмат» в матче РПЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь