Тренер «Фиорентины» рассказал о перспективах Кокорина в команде

«Для меня Саша основной нападающий, у него есть качества для этого, — цитирует специалиста Firenze Viola. — Но ему нужно постепенно продолжать прогрессировать, хорошо атаковать, в том числе из глубины, и знать, как играть в штрафной площадке. Кроме того, нападающий должен играть как нападающий, то есть завершать то, что создала команда».