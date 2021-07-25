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19:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубль Халка помог «Атлетику Минейру» обыграть «Баию»

«Атлетику Минейру» победил «Баию» (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Бразилии.

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Источник: Twitter

Дубль в составе победителей сделал бывший форвард «Зенита» Халк. Еще один мяч в концовке забил Натан. Халк забил свой пятый и шестой мяч в серии А в текущем сезоне.

34-летний бразилец в составе «Зенита» становился чемпионом России. Также он выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

«Атлетику Минейру» набрал 28 очков и на данный момент занимает второе место. «Баия» на восьмом месте — 17 очков.

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