Дубль Халка помог «Атлетику Минейру» обыграть «Баию»
«Атлетику Минейру» победил «Баию» (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Бразилии.
«Атлетику Минейру» победил «Баию» (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Бразилии.
Дубль в составе победителей сделал бывший форвард «Зенита» Халк. Еще один мяч в концовке забил Натан. Халк забил свой пятый и шестой мяч в серии А в текущем сезоне.
34-летний бразилец в составе «Зенита» становился чемпионом России. Также он выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
«Атлетику Минейру» набрал 28 очков и на данный момент занимает второе место. «Баия» на восьмом месте — 17 очков.