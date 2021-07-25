Футболист заменил Кокорина в матче «Фиорентины» и забил семь мячей

«Фиорентина» одержала победу со счетом 11:0. Кокорин отыграл первый тайм. На 37-й минуте он заработал пенальти, реализованный Джакомо Бонавентурой, а на 45-й минуте попал в перекладину. В итоге он ушел с поля без забитых мячей, его заменил Влахович, который отличился семь раз.

Читайте также Александр Кокорин провел первый матч за «Фиорентину» после перерыва

Влаховичу 21 год. В прошлом сезоне итальянской Серии А он принял участие в 37 матчах и забил 21 мяч.

Ранее главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно оценил перспективы Кокорина. По его мнению, у форварда есть все качества, чтобы стать основным игроком команды, но для этого ему нужно повысить результативность.