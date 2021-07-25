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21:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист заменил Кокорина в матче «Фиорентины» и забил семь мячей

Сербский нападающий «Фиорентины» Душан Влахович заменил Александра Кокорина в товарищеском матче против клуба серии D «Фолиньо» и забил семь мячей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

«Фиорентина» одержала победу со счетом 11:0. Кокорин отыграл первый тайм. На 37-й минуте он заработал пенальти, реализованный Джакомо Бонавентурой, а на 45-й минуте попал в перекладину. В итоге он ушел с поля без забитых мячей, его заменил Влахович, который отличился семь раз.

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Влаховичу 21 год. В прошлом сезоне итальянской Серии А он принял участие в 37 матчах и забил 21 мяч.

Ранее главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно оценил перспективы Кокорина. По его мнению, у форварда есть все качества, чтобы стать основным игроком команды, но для этого ему нужно повысить результативность.

В конце июня сообщалось, что «Фиорентина» задумалась о продаже 30-летнего Кокорина, перешедшего в клуб в январе этого года. Российский нападающий подписал с «фиалками» контракт на 3,5 года. Форвард известен по выступлениям за «Спартак», «Сочи», «Зенит» и «Динамо». С 2011 по 2016 год он защищал цвета сборной России. В ее составе Кокорин провел 47 матчей и забил 12 мячей.

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