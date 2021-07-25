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25 июля, источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» победило БАТЭ в матче чемпионата Беларуси

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ уступили на своем поле брестскому «Динамо» со счетом 2:0 в матче 17-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча на поле «Борисов-Арены» прошла в равной борьбе, однако гости смогли использовать свои шансы для взятия ворот, хозяевам это сделать не удалось. Оба мяча брестчане забили в течение трех минут второго тайма — на 70-й минуте отличился Павел Седько, а потом точный удар нанес Вадим Милютин.

Результаты других игр 17-го тура: «Неман» (Гродно) — «Слуцк» — 1:0, «Динамо» (Минск) — «Витебск» — 3:1, «Рух» (Брест) — «Минск» — 1:0, «Сморгонь» — «Ислочь» (Минский район) — 1:2.

Матчи «Шахтер» (Солигорск) — «Энергетик-БГУ» (Минск) и «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Славия» (Мозырь) перенесены. Игра «Спутник» (Речица) — «Гомель» отменена.

Турнирное положение: «Шахтер» — 40 очков (14 матчей), БАТЭ — 39 (17), «Динамо» (Минск) — 35 (17), «Рух» — 33 (17), «Гомель» — 28 (15), «Динамо» (Брест) — 24 (16), «Витебск» — 23 (17), «Минск» — 21 (16), «Энергетик-БГУ» — 20 (16), «Ислочь» — 20 (17), «Торпедо-БелАЗ» — 19 (16), «Слуцк» — 14 (17), «Неман» — 12 (17), «Славия» — 10 (16), «Сморгонь» — 8 (17), «Спутник» — 7 (15).

Список лучших бомбардиров 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 13 мячей. На три гола меньше забил сенегальский форвард столичного «Динамо» Аблай Мбенг.

Встречи 18-го тура пройдут 30 июля — 2 августа.

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