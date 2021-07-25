Брестское «Динамо» победило БАТЭ в матче чемпионата Беларуси

Встреча на поле «Борисов-Арены» прошла в равной борьбе, однако гости смогли использовать свои шансы для взятия ворот, хозяевам это сделать не удалось. Оба мяча брестчане забили в течение трех минут второго тайма — на 70-й минуте отличился Павел Седько, а потом точный удар нанес Вадим Милютин.