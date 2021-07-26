Фернандо Торрес возглавил молодежную команду «Атлетико»

Торрес присоединился к академии «Атлетико» в 11-летнем возрасте в 1995 году, а в 2001-м дебютировал в главной команде. Футболист выступал за «основу» «матрасников» с 2001 по 2007-й и с 2016 по 2018 год. Всего он провел за «Атлетико» 404 матча и забил 129 голов, завоевал с командой Лигу Европы (2017/18) и вышел в финал Лиги чемпионов (2016).