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04:38 (мск), источник: Sport24

Фернандо Торрес возглавил молодежную команду «Атлетико»

Бывший нападающий «Атлетико» стал тренером молодежной команды «матрасников» «Хувениль А». Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

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Источник: AP 2021

С 37-летним специалистом заключен контракт сроком до конца сезона-2021/22.

Торрес присоединился к академии «Атлетико» в 11-летнем возрасте в 1995 году, а в 2001-м дебютировал в главной команде. Футболист выступал за «основу» «матрасников» с 2001 по 2007-й и с 2016 по 2018 год. Всего он провел за «Атлетико» 404 матча и забил 129 голов, завоевал с командой Лигу Европы (2017/18) и вышел в финал Лиги чемпионов (2016).

Также Торрес стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы в составе сборной Испании.

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