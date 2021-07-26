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11:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от Марсьяля после подписания Санчо

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может вскоре покинуть команду.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

После подписания Джейдона Санчо «красным дьяволам» нужно как можно скорее разгрузить зарплатную ведомость и вернуть часть денег, потраченных на покупку британца.

Как сообщает Daily Star, на Марсьяля уже есть претендент. Форварда может приобрести «Тоттенхэм Хотспур». Однако даже если «шпоры» будут готовы заплатить за Антони около € 58 млн, которые требует «Юнайтед», еженедельная зарплата нападающего в размере € 290 тыс. станет серьёзным камнем преткновения.

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Ранее также сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассчитывает купить защитника Рафаэля Варана у «Реала», поэтому манкунианцы в любом случае будут вынуждены расстаться с кем-то из игроков.

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