«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от Марсьяля после подписания Санчо

После подписания Джейдона Санчо «красным дьяволам» нужно как можно скорее разгрузить зарплатную ведомость и вернуть часть денег, потраченных на покупку британца.

Как сообщает Daily Star, на Марсьяля уже есть претендент. Форварда может приобрести «Тоттенхэм Хотспур». Однако даже если «шпоры» будут готовы заплатить за Антони около € 58 млн, которые требует «Юнайтед», еженедельная зарплата нападающего в размере € 290 тыс. станет серьёзным камнем преткновения.

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