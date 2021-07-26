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19:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» заключила мировое соглашение с Неймаром

«Барселона» заключила мировое соглашение с бывшим футболистом команды бразильцем Неймаром, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

ПСЖ
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Стороны договорились о прекращении судебных разбирательств: три иска в трудовой инспекции и один гражданский процесс.

Напомним, футболист перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году, после чего подал иск против бывшего клуба с требованием выплатить ему более 40 миллионов евро в качестве бонуса за продление контракта в 2016 году.

Парижский клуб заплатил за переход бразильца компенсацию в 222 миллиона евро, данный трансфер до сих пор остается крупнейшим в истории футбола.

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