«Барселона» заключила мировое соглашение с Неймаром

Стороны договорились о прекращении судебных разбирательств: три иска в трудовой инспекции и один гражданский процесс.

Напомним, футболист перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году, после чего подал иск против бывшего клуба с требованием выплатить ему более 40 миллионов евро в качестве бонуса за продление контракта в 2016 году.