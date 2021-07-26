Названы причины ухода Масудова из «Актобе»

По данным Meta-ratings. kz, между заместителем акима области Русланом Хамбаровым, курирующим команду, и Вахидом Масудовым возник конфликт. Это и стало одной из причин ухода казахстанского специалиста из клуба.

Кроме того, Масудов был недоволен трансферной политикой актюбинцев. Новички команды Темирлан Ерланов, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко и Заза Цицкишвили были подписаны без согласия главного тренера.

Также Масудов просил подписать сразу нескольких футболистов, в числе которых были кандидатуры бывшего нападающего «Акжайыка» Дмитрия Мичуренкова и защитника Рахимжана Розыбакиева, но руководители клуба отказались. Из футболистов, предложенных Масудовым, взяли лишь полузащитника Рамазана Оразова.

Под его руководством «Актобе» одержал три победы в чемпионате, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. В Кубке Казахстана «красно-белые» проиграли в трех матчах подряд.