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20:28 (мск), источник: Vesti.kz

Названы причины ухода Масудова из «Актобе»

Руководство «Актобе» отправило в отставку главного тренера Вахида Масудова и его ассистента Ивана Азовского спустя два месяца после назначения, сообщает корреспондент Vesti.kz.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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По данным Meta-ratings.kz, между заместителем акима области Русланом Хамбаровым, курирующим команду, и Вахидом Масудовым возник конфликт. Это и стало одной из причин ухода казахстанского специалиста из клуба.

Кроме того, Масудов был недоволен трансферной политикой актюбинцев. Новички команды Темирлан Ерланов, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко и Заза Цицкишвили были подписаны без согласия главного тренера.

Также Масудов просил подписать сразу нескольких футболистов, в числе которых были кандидатуры бывшего нападающего «Акжайыка» Дмитрия Мичуренкова и защитника Рахимжана Розыбакиева, но руководители клуба отказались. Из футболистов, предложенных Масудовым, взяли лишь полузащитника Рамазана Оразова.

Под его руководством «Актобе» одержал три победы в чемпионате, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. В Кубке Казахстана «красно-белые» проиграли в трех матчах подряд.

После 19 туров «Актобе» с 23 очками занимает десятое место в турнирной таблице КПЛ. Сезон «красно-белые» начинали с белорусским тренером Алексеем Багой, с которым в мае был расторгнут контракт.

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