Защитник сборной Казахстана перешел в европейский клуб

Команда из одноименного города была образована в 2018 году и по итогам минувшего сезона пробилась в высший дивизион чемпионата.

Ранее 26-летний защитник покинул «Кайсар», за который выступал на протяжении нескольких месяцев.

До этого Рудосельский уже играл в чемпионате Армении в составе «Лори». Клуб уверенно шел в группе лидеров, а сам казахстанец несколько раз признавался лучшим игроком на своей позиции в лиге, однако затем команда из города Ванадзор была вынуждена сняться с турнира из-за конфликта с местной федерацией.

Рудосельский является воспитанником «Кайрата», за который сыграл свыше 60 матчей. Также выступал в первом дивизионе Израиля за «Хапоэль» (Петах-Тиква), «Жетысу» и «Окжетпес».