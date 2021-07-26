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20:30 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник сборной Казахстана перешел в европейский клуб

Казахстанский футболист Тимур Рудосельский стал игроком армянского клуба «Севан», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Команда из одноименного города была образована в 2018 году и по итогам минувшего сезона пробилась в высший дивизион чемпионата.

Ранее 26-летний защитник покинул «Кайсар», за который выступал на протяжении нескольких месяцев.

До этого Рудосельский уже играл в чемпионате Армении в составе «Лори». Клуб уверенно шел в группе лидеров, а сам казахстанец несколько раз признавался лучшим игроком на своей позиции в лиге, однако затем команда из города Ванадзор была вынуждена сняться с турнира из-за конфликта с местной федерацией.

Рудосельский является воспитанником «Кайрата», за который сыграл свыше 60 матчей. Также выступал в первом дивизионе Израиля за «Хапоэль» (Петах-Тиква), «Жетысу» и «Окжетпес».

В марте текущего года защитник был вызван в сборную Казахстана на отборочные матчи чемпионата мира против Франции и Украины.

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