Защитник сборной Казахстана перешел в европейский клуб
Казахстанский футболист Тимур Рудосельский стал игроком армянского клуба «Севан», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Казахстанский футболист Тимур Рудосельский стал игроком армянского клуба «Севан», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команда из одноименного города была образована в 2018 году и по итогам минувшего сезона пробилась в высший дивизион чемпионата.
Ранее 26-летний защитник покинул «Кайсар», за который выступал на протяжении нескольких месяцев.
До этого Рудосельский уже играл в чемпионате Армении в составе «Лори». Клуб уверенно шел в группе лидеров, а сам казахстанец несколько раз признавался лучшим игроком на своей позиции в лиге, однако затем команда из города Ванадзор была вынуждена сняться с турнира
Рудосельский является воспитанником «Кайрата», за который сыграл свыше 60 матчей. Также выступал в первом дивизионе Израиля за «Хапоэль» (Петах-Тиква), «Жетысу» и «Окжетпес».
В марте текущего года защитник был вызван в сборную Казахстана на отборочные матчи чемпионата мира против Франции и Украины.