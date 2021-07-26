В ФК «Астана» произошли изменения

Исполнительный директор клуба Баглан Ергешев проработал в «Астане» чуть больше месяца, после чего принял решение уйти и написал заявление по собственному желанию. Спортивный директор Гани Кайназаров на своей должности был дольше — полтора года. Но и с ним клуб принял решение расстаться. По неофициальной информации, его место может занять известный в прошлом футболист, а ныне ассистент главного тренера «Ордабасы» Самат Смаков.

С чем связан уход Ергешева и Кайназарова, пока неизвестно. Вполне возможно, что причиной стала сложная финансовая ситуация в столичном клубе.

Оба специалиста начинали свою карьеру в качестве футбольных менеджеров в родных клубах: Ергешев — в «Ордабасы», а Кайназаров — в «Таразе». До прихода в «Астану» последний занимал пост главы департамента сборных команд в ФФК, а Ергешев несколько лет назад был президентом ПФЛК.

После 19 туров «Астана» занимает второе место в таблице КПЛ, набрав 41 балл.