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21:22 (мск), источник: Vesti.kz

В ФК «Астана» произошли изменения

Сразу два менеджера покинули руководящий состав футбольного клуба «Астана». Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

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Исполнительный директор клуба Баглан Ергешев проработал в «Астане» чуть больше месяца, после чего принял решение уйти и написал заявление по собственному желанию. Спортивный директор Гани Кайназаров на своей должности был дольше — полтора года. Но и с ним клуб принял решение расстаться. По неофициальной информации, его место может занять известный в прошлом футболист, а ныне ассистент главного тренера «Ордабасы» Самат Смаков.

С чем связан уход Ергешева и Кайназарова, пока неизвестно. Вполне возможно, что причиной стала сложная финансовая ситуация в столичном клубе.

Оба специалиста начинали свою карьеру в качестве футбольных менеджеров в родных клубах: Ергешев — в «Ордабасы», а Кайназаров — в «Таразе». До прихода в «Астану» последний занимал пост главы департамента сборных команд в ФФК, а Ергешев несколько лет назад был президентом ПФЛК.

После 19 туров «Астана» занимает второе место в таблице КПЛ, набрав 41 балл.

В первой встрече второго отборочного раунда Лиги конференций подопечные Андрея Тихонова на своем поле победили «Арис» (2:0). Ответная игра состоится 30 июля в Греции. Победитель противостояния в следующем раунде турнира сыграет с сильнейшим в паре КуПС (Финляндия) — «Ворскла» (Украина).

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