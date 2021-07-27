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09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Кепа извинился перед Сарри за скандальную историю с заменой в финале Кубка английской лиги

26-летний испанский голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага раскрыл своё видение истории с отказом уйти с поля в концовке финальной игры Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 пен.) в феврале 2019 года.

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Источник: AFP 2021

«Давайте разберёмся с этим раз и навсегда. Всё это было большим недоразумением. Сделав сейв, я почувствовал что-то в ноге и позвал физиотерапевта, чтобы убедиться, что это ничего не значит. Но прежде всего я хотел, чтобы мы как команда смогли перевести дух.

Внезапно я увидел, что тренер, Маурицио Сарри, послал Вилли Кабальеро разминаться. Он думал, что я не смогу продолжать. Моё намерение, правильное или неправильное, состояло только в том, чтобы потянуть время, чтобы помочь команде. У меня не было никаких серьёзных проблем, которые могли бы помешать мне продолжать играть.

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Я пытался показать, что со мной всё в порядке, что я не травмирован. Но мы были на «Уэмбли» перед более чем 80 тысяч человек, так что, конечно, Сарри меня не услышал. Когда резервный судья объявил замену, очевидно, что я должен был уходить, и мне жаль, что я этого не сделал.

Я был неправ, и мне жаль всех, кто был вовлечён в этиу ситуацию: Маурицио Сарри, которого, казалось, я публично подставил; Вилли Кабальеро, товарища по команде и большого профессионала; и всех моих других партнёров по команде и болельщиков «Челси», которым приходилось мириться со всем — со всем шумом, который создавался во время игры, а затем и в последующие дни", — цитирует Кепу Goal.

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