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15:14 (мск), источник: Sports.Ru

«Тоттенхэм» продал Алдервейрелда в катарский «Аль-Духайль». Сделка оценивается в 13 млн фунтов

«Тоттенхэм» объявил о переходе защитника Тоби Алдервейрелда в «Аль-Духайль».

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Источник: AFP 2021

Сообщалось, что катарский клуб заплатил 13 миллионов фунтов (15,2 миллиона евро) за 32-летнего игрока.

Бельгиец перешел в «Тоттенхэм» в 2015 году из «Атлетико». За 6 лет в составе «шпор» Алдервейрелд провел 236 матчей.

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