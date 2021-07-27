«Тоттенхэм» продал Алдервейрелда в катарский «Аль-Духайль». Сделка оценивается в 13 млн фунтов
«Тоттенхэм» объявил о переходе защитника Тоби Алдервейрелда в «Аль-Духайль».
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Тоттенхэм» объявил о переходе защитника Тоби Алдервейрелда в «Аль-Духайль».
Сообщалось, что катарский клуб заплатил 13 миллионов фунтов (15,2 миллиона евро) за 32-летнего игрока.
Бельгиец перешел в «Тоттенхэм» в 2015 году из «Атлетико». За 6 лет в составе «шпор» Алдервейрелд провел 236 матчей.