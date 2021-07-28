«Ордабасы» вернул воспитанника с опытом игры в Европе
Казахстанский защитник Карам Султанов стал игроком шымкентского «Ордабасы», сообщает
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Казахстанский защитник Карам Султанов стал игроком шымкентского «Ордабасы», сообщает
25-летний футболист начинал сезон-2021 в составе «Шахтера». После прихода Магомеда Адиева защитник покинул карагандинский клуб.
Около месяца Султанов находился в статусе свободного агента и на днях перешел в шымкентский клуб.
Свою карьеру игрок начинал в молодежной команде «Ордабасы», затем играл за столичный «Байтерек», «Кызыл-Жар», «Каспий» и азербайджанский «Сумгайыт».
По информации азербайджанских СМИ, Султанов покинул команду