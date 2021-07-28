Гол Головина не спас «Монако» от поражения в товарищеском матче с «Реалом Сосьедад»

Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Црвена Звезда
Кайрат
50
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спарта П
Рапид В
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Янг Бойз
Слован Бр
32
Футбол. Еврокубки
доп. время
Мидтьюлланн
Селтик
21
Футбол. Еврокубки
21:00
Лудогорец
Мура
31
Футбол. Еврокубки
21:00
Галатасарай
ПСВ
12
Футбол. Еврокубки
20:30
ЧФР
Линколн
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Алашкерт
31
Футбол. Еврокубки
20:00
Нефтчи
Олимпиакос П
01
Футбол. Кубок России
19:00
Чайка
Авангард К
20
Футбол. Кубок России
19:00
Сатурн
Знамя
02
Футбол. Кубок России
18:30
Пересвет
Рязань
П 4:3
11
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Ставрополь
Кубань Холдинг
10
Футбол. Кубок России
18:00
Ленинградец
Динамо СПб
40
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Бр
Смоленск
П 7:6
11
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Вл
Чертаново
21
Футбол. Кубок России
18:00
Волна
Шинник
П 5:4
00
Футбол. Кубок России
18:00
Сокол
Саранск
23
Футбол. Кубок России
17:30
Кайрат М
Калуга
10
Футбол. Кубок России
17:00
Анжи
Машук-КМВ
П 4:2
00
Футбол. Кубок России
17:00
СКА
Форте
П 6:7
00
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
Звезда П
П 5:4
00
Футбол. Кубок России
16:30
Легион Динамо
Спартак Нч
П 4:2
00
Футбол. Кубок России
16:30
Родина
Торпедо Вл
23
Футбол. Кубок России
16:30
Спартак Тй
Волга Ул
П 2:4
11
Футбол. Кубок России
16:00
Торпедо Мс
Челябинск
20
Футбол. Кубок России
16:00
Иртыш
Динамо Брл
12
Футбол. Кубок России
16:00
Звезда СПб
Тверь
10
Футбол. Сборные
14:30
Франция
Япония
04
Футбол. Сборные
14:30
ЮАР
Мексика
03
Футбол. Сборные
14:00
Австралия
Египет
02
Футбол. Сборные
14:00
Испания
Аргентина
11
Футбол. Кубок России
13:00
Строгино
Красава
03
Футбол. Сборные
11:30
Румыния
Новая Зеландия
00
Футбол. Сборные
11:30
Южная Корея
Гондурас
60
Футбол. Сборные
11:00
Саудовская Аравия
Бразилия
13
Футбол. Сборные
11:00
Германия
Кот-д`Ивуар
11
Все события
Фоторепортажи
16Токио-2020: лучшие кадры 28 июля
23Олимпиада в Токио: все чемпионы 28 июля
21:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Головина не спас «Монако» от поражения в товарищеском матче с «Реалом Сосьедад»

В товарищеском матче «Реал Сосьедад» встречался с «Монако». Игра прошла на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась победой испанской команды со счётом 2:1.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

На 5-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Реала Сосьедад» Аднан Янузай. В конце первого тайма, на 42-й минуте, российский хавбек «Монако» Александр Головин сравнял счёт. На 70-й минуте форвард испанской команды Виллиан Жозе забил победный гол.

Напомним, Александр Головин возобновил тренировки с «Монако» 17 июля. Футболист получил небольшой отдых после чемпионата Европы — 2020, на котором он представлял сборную России.

Новый сезон в чемпионате Франции начнётся 6 августа, а новый розыгрыш испанской Примеры стартует 13 августа.

Читайте также
 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Россияне идут за золотом: чего ждать от Олимпиады 29 июля
Российские волейболисты разгромили Бразилию в матче Олимпиады
В Кремле прокомментировали скандал с Медведевым на Олимпиаде
Отлетевшая подошва кроссовка лишила Россию исторического золота
Трех белорусских и трех украинских легкоатлетов не пустили на ОИ
Онопко назвал молодых игроков, которые могут попасть в сборную
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь