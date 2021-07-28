Гол Головина не спас «Монако» от поражения в товарищеском матче с «Реалом Сосьедад»

На 5-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Реала Сосьедад» Аднан Янузай. В конце первого тайма, на 42-й минуте, российский хавбек «Монако» Александр Головин сравнял счёт. На 70-й минуте форвард испанской команды Виллиан Жозе забил победный гол.



Напомним, Александр Головин возобновил тренировки с «Монако» 17 июля. Футболист получил небольшой отдых после чемпионата Европы — 2020, на котором он представлял сборную России.



Новый сезон в чемпионате Франции начнётся 6 августа, а новый розыгрыш испанской Примеры стартует 13 августа.