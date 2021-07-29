Футболист Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче

ТАСС, 29 июля. Российский футболист итальянского клуба «Фиорентина» отличился в товарищеском матче против «Левико Терме».

Нападающий отличился с пенальти на 12-й минуте. На данный момент «Фиорентина» выигрывает со счетом 2:0.

Кокорину 30 лет, он выступает за «Фиорентину» с января. Россиянин провел четыре матча в чемпионате Италии и не отметился голевыми действиями.