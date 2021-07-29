Футболист Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче

Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Буде-Глимт
Валюр
Футбол. Еврокубки
19:00
Ворскла
КуПС
Футбол. Еврокубки
19:00
Сумгаит
Чукарички
Футбол. Еврокубки
19:00
Кешлы
Сочи
Футбол. Еврокубки
19:00
Динамо Брс
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
19:00
Хонка
Домжале
Футбол. Еврокубки
19:00
Биркиркара
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
19:00
Вадуц
Уйпешт
Футбол. Еврокубки
перерыв
Тобол Кс
Хайдук С
00
Футбол. Еврокубки
19:30
Левадия
Дандолк
Футбол. Еврокубки
19:30
Санта-Колома
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
19:30
Сепси
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
19:30
Хеккен
Абердин
Футбол. Еврокубки
19:45
Жилина
Аполлон
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Арда
Футбол. Еврокубки
20:00
Сивасспор
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
20:00
Милсами
Эльфсборг
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Динамо Бт
Футбол. Еврокубки
20:00
Орхус
Ларн
Футбол. Еврокубки
20:00
Волеренга
Гент
Футбол. Еврокубки
20:00
Ашдод
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:00
Словацко
Локомотив Пл
Футбол. Еврокубки
20:00
Ракув
Судува
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Хабнарфьердюр
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо-БелАЗ
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
20:15
ТНС
Жальгирис К
Футбол. Еврокубки
20:30
Фола
Шахтер С
Футбол. Еврокубки
20:30
Маккаби Тель-Авив
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
20:30
Брейдаблик
Аустрия В
Футбол. Еврокубки
17:00
Лиепая
ЦСКА Сф
00
Футбол. Еврокубки
21:00
Шкендия
Рига
Футбол. Еврокубки
21:00
Борац Б-Л
Линфилд
Футбол. Еврокубки
21:00
Конна'с Куэй
Приштина
Футбол. Еврокубки
21:00
Пушкаш Академия
РФШ
Футбол. Еврокубки
21:00
Риека
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:00
АЕК
Вележ
Футбол. Еврокубки
21:00
Шленск
Арарат Е
Футбол. Еврокубки
21:00
Фейеноорд
Дрита
Футбол. Еврокубки
21:00
Партизани
Базель
Футбол. Еврокубки
21:00
Войводина
Паневежис
Футбол. Еврокубки
21:30
Университатя Кр
Лачи
Футбол. Еврокубки
21:30
Арис
Астана
Футбол. Еврокубки
21:30
Серветт Ж
Мольде
Футбол. Еврокубки
21:45
ДАК
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:45
Богемианс Д
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
21:45
Марибор
Хаммарбю
Футбол. Еврокубки
16:00
Шахтер Кг
Стяуа
П 5:3
21
Футбол. Еврокубки
22:00
Влазния
АЕЛ
Футбол. Еврокубки
22:00
Осиек
Погонь
Футбол. Еврокубки
23:00
Санта-Клара
Шкупи
Все события
Фоторепортажи
22Олимпиада в Токио: все чемпионы 27 июля
21Олимпиада в Токио: все чемпионы 26 июля
18:50 (мск), источник: ТАСС

Футболист Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче

Российский нападающий с пенальти поразил ворота «Левико Терме».

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 29 июля. Российский футболист итальянского клуба «Фиорентина» отличился в товарищеском матче против «Левико Терме».

Нападающий отличился с пенальти на 12-й минуте. На данный момент «Фиорентина» выигрывает со счетом 2:0.

Кокорину 30 лет, он выступает за «Фиорентину» с января. Россиянин провел четыре матча в чемпионате Италии и не отметился голевыми действиями.

В первом туре чемпионата Италии «Фиорентина» сыграет с «Ромой» на выезде 22 августа. В сезоне-2020/21 клуб из Флоренции занял 13-е место.

 Ефимова раскритиковала организаторов Олимпиады: деньги решают все, и на спортсменов глубоко...
"Глаз ничего не видел, но я пошла драться за медаль"
Мартьянова получила травму в финале, но все равно добыла золото
Российская бронза в женском многоборье гимнасток: как это было
В России выборочно пускают на футбол. Где логика?
Медведев уезжает из Токио ни с чем, Хачанов поборется за медаль
Презерватив помог австралийке выиграть золото Олимпиады
Путин поздравил команду российских рапиристок с золотом Токио
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь