Футболист Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче
Российский нападающий с пенальти поразил ворота «Левико Терме».
ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Российский нападающий с пенальти поразил ворота «Левико Терме».
ТАСС, 29 июля. Российский футболист итальянского клуба «Фиорентина» отличился в товарищеском матче против «Левико Терме».
Нападающий отличился с пенальти на 12-й минуте. На данный момент «Фиорентина» выигрывает со счетом 2:0.
Кокорину 30 лет, он выступает за «Фиорентину» с января. Россиянин провел четыре матча в чемпионате Италии и не отметился голевыми действиями.
В первом туре чемпионата Италии «Фиорентина» сыграет с «Ромой» на выезде 22 августа. В сезоне-2020/21 клуб из Флоренции занял 13-е место.