Эриксен не сможет играть в Италии как минимум полгода
Согласно последним сообщениям в итальянской прессе, полузащитнику «Интера» Кристиану Эриксену придется подождать не менее 6 месяцев, прежде чем снова начать играть в футбол.
Согласно последним сообщениям в итальянской прессе, полузащитнику «Интера» Кристиану Эриксену придется подождать не менее 6 месяцев, прежде чем снова начать играть в футбол.
Напомним, на чемпионате Европы датчанин Эриксен во время матча с Финляндией (0:1) потерял сознание. У футболиста остановилось сердце. После этого игроку имплантировали
Итальянская федерация футбола не позволяет игрокам с имплантированным дефибриллятором играть на профессиональном уровне. Если проблемы с сердцем Эриксена были временными, то имплант может быть удален, и тогда Кристиан смог бы возобновить свою карьеру в Серии А.
Время, необходимое для тестирования и удаления имплантата, по данным Sky Sport Italia, составляет не менее шести месяцев. Хотя на следующей неделе Эриксена ожидают в Милане на предсезонную подготовку, он определенно не сыграет как минимум до февраля 2022 года, если вообще сыграет.
29-летний футболист имеет контракт с «Интером» до июня 2024 года.