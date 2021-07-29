Эриксен не сможет играть в Италии как минимум полгода

Напомним, на чемпионате Европы датчанин Эриксен во время матча с Финляндией (0:1) потерял сознание. У футболиста остановилось сердце. После этого игроку имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.

Итальянская федерация футбола не позволяет игрокам с имплантированным дефибриллятором играть на профессиональном уровне. Если проблемы с сердцем Эриксена были временными, то имплант может быть удален, и тогда Кристиан смог бы возобновить свою карьеру в Серии А.

Время, необходимое для тестирования и удаления имплантата, по данным Sky Sport Italia, составляет не менее шести месяцев. Хотя на следующей неделе Эриксена ожидают в Милане на предсезонную подготовку, он определенно не сыграет как минимум до февраля 2022 года, если вообще сыграет.