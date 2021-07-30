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19:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» опубликовали новое совместное заявление в отношении Суперлиги

«Реал», «Ювентус» и «Барселона» на своих официальных сайтах опубликовали новое совместное заявление по поводу ситуации с европейской Суперлигой.

Ювентус
Реал
Барселона
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Источник: AFP 2021

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» приветствуют сегодняшнее решение суда, которое предписывает УЕФА немедленно отменить действия, предпринятые против всех клубов-учредителей Европейской Суперлиги включая прекращение дисциплинарных разбирательств в отношении трех нижеподписавшихся клубов и отмену штрафов и ограничений. наложенных на оставшиеся девять клубов-учредителей, — говорится в заявлении. — Суд поддержал позицию организаторов Суперлиги и вновь предупредил УЕФА, подтверждая, что невыполнение резолюции, принятой судом, может привести к финансовым санкциям и уголовной ответственности. Далее дело будет рассмотрено судом Европейского Союза в Люксембурге. Темой заседания будет рассмотрение монопольной позиции УЕФА в европейском футболе.

Мы обязаны решить очень серьезные проблемы и вопросы, стоящие перед футболом. УЕФА претендует на должность регулятора, оператора, единственного владельца и менеджера европейских футбольных соревнований. Эта монополия в условиях конфликта наносит серьёзный ущерб футболу и конкуренции в нем. Ранее неоднократно было показано, что финансовый контроль в УЕФА неадекватен и необъективен. Клубы, участвующие в европейских соревнованиях, имеют право на управление своими турнирами.

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