«Реал», «Барселона» и «Ювентус» опубликовали новое совместное заявление в отношении Суперлиги
«Реал», «Ювентус» и «Барселона» на своих официальных сайтах опубликовали новое совместное заявление по поводу ситуации с европейской Суперлигой.
«Барселона», «Реал» и «Ювентус» приветствуют сегодняшнее решение суда, которое предписывает УЕФА немедленно отменить действия, предпринятые против всех
Мы обязаны решить очень серьезные проблемы и вопросы, стоящие перед футболом. УЕФА претендует на должность регулятора, оператора, единственного владельца и менеджера европейских футбольных соревнований. Эта монополия в условиях конфликта наносит серьёзный ущерб футболу и конкуренции в нем. Ранее неоднократно было показано, что финансовый контроль в УЕФА неадекватен и необъективен. Клубы, участвующие в европейских соревнованиях, имеют право на управление своими турнирами.