«Реал», «Барселона» и «Ювентус» опубликовали новое совместное заявление в отношении Суперлиги

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» приветствуют сегодняшнее решение суда, которое предписывает УЕФА немедленно отменить действия, предпринятые против всех клубов-учредителей Европейской Суперлиги включая прекращение дисциплинарных разбирательств в отношении трех нижеподписавшихся клубов и отмену штрафов и ограничений. наложенных на оставшиеся девять клубов-учредителей, — говорится в заявлении. — Суд поддержал позицию организаторов Суперлиги и вновь предупредил УЕФА, подтверждая, что невыполнение резолюции, принятой судом, может привести к финансовым санкциям и уголовной ответственности. Далее дело будет рассмотрено судом Европейского Союза в Люксембурге. Темой заседания будет рассмотрение монопольной позиции УЕФА в европейском футболе.