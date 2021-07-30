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21:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«У него есть шанс громко заявить о себе уже с первых туров». Чего в Италии ждут от Миранчука

Новостями про Алексея Миранчука и «Аталанту» делится один из самых уважаемых журналистов Бергамо Эудженио Соррентино из Terzo Tempo Sport Magazine.

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— Как дела у Алексея Миранчука?

— Уже лучше. Он только что вернулся в общую группу.

— А где же он был до этого?

— У него было небольшое повреждение, так что Алексей занимался по индивидуальной программе. Если все будет в порядке, то он сможет сыграть в эти выходные в тренировочном матче против команды «Порденоне» из серии В.

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— Каковы, на ваш взгляд, перспективы Миранчука в новом сезоне?

— У него есть шанс громко заявить о себе уже с первых туров. 21 августа «Аталанта» открывает для себя чемпионат выездным матчем против «Торино», и в этот вечер не смогут сыграть дисквалифицированные Де Рон и Фройлер, прооперированный Малиновский. При этом у Де Рона и вовсе четыре матча дисквалификации, а Малиновский вернется в строй не раньше конца сентября. «Аталанту» может покинуть Иличич: разговоры об интересе к нему со стороны «Милана» родились не на пустом месте. Судьба Коваленко тоже не ясна. Он хоть и пришел только недавно в команду, может быть сразу отдан в аренду или продан. Ламмерса наверняка будут пытаться пристроить в другую команду, он ведь не выдерживает конкуренции в атакующей линии. Так что Миранчук, если у него не будет проблем со здоровьем, имеет отменный шанс сразу показать себя как в гостях против «Торино», так и во втором туре дома против «Болоньи». Ну, а дальше — матчи национальной сборной. У вас там, кажется, сразу Хорватия в соперниках. Достойно проявить себя в первых двух турах серии А и против Хорватии — вот вам и заявка на яркий сезон.

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— В последние годы «Аталанту» хвалят все подряд, и команда заслуженно стала регулярно попадать в Лигу чемпионов. Сможет ли она всерьез замахнуться на скудетто в этом сезоне?

— Как бы ни была хороша «Аталанта», выигрывать скудетто — это удел команд из Турина, Милана или Рима. Отобрать скудетто у этих городов почти невозможно. Это прекрасно понимают в Бергамо, так что здесь вряд ли будет публично декларироваться задача выиграть чемпионат. Надо понимать, что «Аталанта» и так показывает исторические для себя и всего города результаты, а прыгнуть еще выше крайне сложно. Тем более в новом сезоне с приходом Аллегри опять будет грозен «Ювентус». Появление в «Наполи» Спаллетти делает эту команду крайне опасной, а в Рим перебрались Жозе Моуринью и Сарри, что повышает амбиции как «Ромы», так и «Лацио». «Милан» с Пьоли тоже никуда не делся. Как будет выглядеть «Интер» без Конте — загадка, но он ведь все равно действующий чемпион. Так что конкуренция в новом сезоне обещает быть сумасшедшей. «Аталанте» придется вновь творить чудеса на фоне традиционных фаворитов!

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— Какие изменения произошли в составе «Аталанты» по сравнению с прошлым сезоном?

— Итоги трансферной кампании подводить слишком рано, потому что еще целый месяц впереди. Про перспективы Иличича, Коваленко и Ламмерса я сказал выше, но это пока все в процессе переговоров. Пока же можно определенно сказать лишь то, что на роль основного голкипера пришел Муссо из «Удинезе», а вот Голлини перешел в «Тоттенхэм». Тот же «Тоттенхэм» заинтересован в защитнике Ромеро, но «Аталанта» просит за него очень серьезные деньги, так что пока вопрос открыт. Если Ромеро уйдет, обязательно нужен еще один сильный центральный защитник.

— В конце прошлого сезона много говорили о том, что может быть продан Гозенс, на которого большой спрос. Есть ли подвижки по этой теме?

— Гозенс очень прибавил при Гасперини, и на него действительно есть спрос. Но он ведь нужен и самой «Аталанте», которая хочет оставаться конкурентоспособной. Думаю, что Гозенс останется, если, конечно, клуб не получит громкого предложения, аналогичного тому, которое делают англичане по Ромеро.

Георгий Кудинов

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