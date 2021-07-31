Лидер первой лиги подписал лучшего бомбардира Кубка Казахстана, экс-защитника «Ордабасы» и российского нападающего
Туркестанский «Кыран» подписал контракты с тремя футболистами, сообщает KazFootball.kz.
Туркестанский «Кыран» подписал контракты с тремя футболистами, сообщает KazFootball.kz.
Состав лидера первой лиги Казахстана пополнил 29-летний полузащитник Ельмар Набиев, последние два года выступал за столичный СДЮСШОР № 8. В этом сезоне являлся лучшим бомбардиром Второй лиги (13 мячей), а также по сей день с пятью голами является лучшим бомбардиром Кубка Казахстана. Всего за клуб из
Вторым новичком стал 26-летний защитник Улар Жаксыбаев, который в этом сезоне был игроком «Кайсара». Ранее выступал за шымкентские «Ордабасы» и БИИК.
Также стан туркестанцев пополнил 25-летний российский нападающий Владислав Кормишин.
Он является воспитанником академии «Чертаново». Выступал за «Нефтехимик»,