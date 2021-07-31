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18:06 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер первой лиги подписал лучшего бомбардира Кубка Казахстана, экс-защитника «Ордабасы» и российского нападающего

Туркестанский «Кыран» подписал контракты с тремя футболистами, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: kazfootball.kz

Состав лидера первой лиги Казахстана пополнил 29-летний полузащитник Ельмар Набиев, последние два года выступал за столичный СДЮСШОР № 8. В этом сезоне являлся лучшим бомбардиром Второй лиги (13 мячей), а также по сей день с пятью голами является лучшим бомбардиром Кубка Казахстана. Всего за клуб из Нур-Султана сыграл 29 матчей, забил 26 мячей и выполнил пять голевых передач. Отметим, что Набиев уже играл за «Кыран» с 2013 по 2014 год, а также в 2016-м.

Вторым новичком стал 26-летний защитник Улар Жаксыбаев, который в этом сезоне был игроком «Кайсара». Ранее выступал за шымкентские «Ордабасы» и БИИК.

Также стан туркестанцев пополнил 25-летний российский нападающий Владислав Кормишин.

Он является воспитанником академии «Чертаново». Выступал за «Нефтехимик», фарм-клубы «Арсенала» и «Сибири», академию имени Понедельника, «Салют», «Биолог-Новокубанск», а также турецкий «Модафен» и латвийский «Локомотив». Последней командой Кормишина был «Клаб Иглс» из чемпионата Мальты.

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