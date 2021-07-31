Лидер первой лиги подписал лучшего бомбардира Кубка Казахстана, экс-защитника «Ордабасы» и российского нападающего

Состав лидера первой лиги Казахстана пополнил 29-летний полузащитник Ельмар Набиев, последние два года выступал за столичный СДЮСШОР № 8. В этом сезоне являлся лучшим бомбардиром Второй лиги (13 мячей), а также по сей день с пятью голами является лучшим бомбардиром Кубка Казахстана. Всего за клуб из Нур-Султана сыграл 29 матчей, забил 26 мячей и выполнил пять голевых передач. Отметим, что Набиев уже играл за «Кыран» с 2013 по 2014 год, а также в 2016-м.