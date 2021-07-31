«Кайрат» забил три гола за 6 минут, но проиграл первый матч после вылета из Лиги чемпионов

Матч, прошедший на стадионе «Туркестан Арена», завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев. Хотя после первого гости вели с преимуществом в три мяча.

Первый тайм остался за алматинцами, которые забили три безответных мяча за шесть минут.

Сначала на 13-й минуте счет открыл Артут Шушеначев, через минуту Гулжигит Алыкулов удвоил преимущество, а на 19-й минуте Андрей Ульшин прямым ударом со штрафного забил третий мяч в ворота туркестанцев.

Во втором тайме «Турану» удалось отыграться. Отличились Мардан Толебек (53-я), Динмухаммед Омаров (57-я) и Чисом Стэнли Нкоби (67-я). Победу хозяевам за четыре минуты до завершения основного времени принес Нкоби, оформивший дубль.

После этой игры «Кайрат» с 3 очками опустился на последнее место в группе, а «Туран» (6) поднялся на второе. Возглавляет квартет «Каспий» (9), а третьим идет «Жетысу» (3), при этом обе команды имеют по игре в запасе.