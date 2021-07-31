В «Таразе» скандал: футболисты объявили бойкот и отказывались выходить на поле

По информации инсайдера Айдына Кожахмета, причина — задержка зарплаты и условия содержания футболистов.

«Меньше чем через час «Таразу» предстоит кубковый матч против «Атырау», но на поле выйдут игроки и тренерский штаб команды первой лиги.

Решение принято футболистами «Тараза» и поддержано тренерским штабом и спортивным директором. Причина вполне объяснимая — задержки по зарплате, премиальным. Им не платят нормально с самого начала сезона, должны за июнь и июль, а за май, апрель, март и февраль выплаты производились не своевременно и не полностью. Грубо говоря, все это время игрокам платили по 50 процентов от зарплаты (легионерам пару раз 100 процентов).

Но дело не только в деньгах, а в первую очередь — в отношении. Футболисты возмущены условиями, в которых вынуждены жить на выезде, питанием, логистикой и многим другим. А самое главное — отсутствием внятного объяснения со стороны директора клуба о причинах задержек и сроках.

«Мы ведь не крохоборы какие-то, это не “звездная болезнь”, мы просто хотим нормального и уважительного отношения к себе. Проблема не только в том, что нам не платят, но и в том, что ничего не говорят — когда это закончится и когда нормализуется. Это же наш дом, мы понимаем все. Но терпеть такое больше нет сил. Это неуважение по отношению к нам. Мы хотим, чтобы на проблему обратили внимание» — сказал один из игроков «Тараза», пожелавший остаться инкогнито.

Пацаны и в самом деле много раз шли на уступки. Например, все они на сборах работали с 15-го декабря, вплоть до февраля пахали на сборах в Таразе и Шымкенте. Директор обещал им контракты на сборах в Турции, и декабрь должен был быть учтен. В итоге, контракты у них заключены лишь с 15-го января. Проще говоря, месяц команда работала бесплатно. Но никто не роптал, все понимали — финансовые возможности клуба скромные.

После первого матча в Атырау игроки решили не выходить на тренировку. Два дня команда не работала. Тренер поддержал их в этом. Директор пришел и клятвенно пообещал, что до 30-го июля будет выплачена зарплата за июнь. Но закончился рабочий день, а на счета игроков ничего не поступило. Поэтому команда приняла решение не выходить на поле сегодня.

А директор клуба Талгат Турлыбай теперь грозит им штрафами и разрывом контрактов. Но игроки готовы к любому исходу. И заручились юридической поддержкой.

Кстати, несколько дней назад информация о бойкоте тренировок команды просочилась в соцсети и вчера пресс-служба клуба выступала с официальным заявлением о том, что все это — ложь.

Что деньги платят вовремя, что игроки всем довольны. Выходит, что врет именно клуб", — пишет источник.

Отметим, что игроки «Тараза» все-таки вышли на поле «составом, близким к основному».

«Решение об этом было принято буквально минут за 25−30 до начала игры. Решающим оказались слова Вардана Минасяна. Он сказал игрокам, что пришли болельщики и они останутся обманутыми, если вместо любимой команды увидят дублеров. И что надо было уведомить всех о своём решении раньше.