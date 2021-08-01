Клуб первой лиги разгромил «Тобол» в Кубке Казахстана и снова забил четыре гола

Игра четвертого тура группового этапа турнира прошла в Атакенте и завершилась со счетом 4:0.

Авторами голов у победителей стали Драмане Коне (31-я минута), Евгений Левин (51-я), Мади Хасейн (87-я) и Султанбек Дуйсешов (91-я). Неделю назад «Махтаарал» выиграл в гостях у «Тобола» со счетом 4:3.

«Махтаарал» набрал семь очков и поднялся на второе место в группе, а «Тобол» с шестью баллами опустился на третье. Лидирует в группе В «Тараз» (девять очков), а на последнем месте идет «Атырау» (один балл).

В параллельном матче «Жетысу» и «Каспий» сыграли вничью со счетом 0:0. У хозяев был шанс выйти вперед на 57-й минуте, но Габрьел Энаке не смог с пенальти переиграть голкипера «Каспия» Нурлыбека Аязбаева.