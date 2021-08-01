Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Химки
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
Зенит
23
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Нижний Новгород
11
Футбол. Сборные
2.08
Австралия
Швеция
Футбол. Сборные
2.08
США
Канада
Футбол. Премьер-лига
2.08
Ахмат
Сочи
Все события
Фоторепортажи
25Олимпиада в Токио: все чемпионы 1 августа
30Соболев забивал и не праздновал: кадры первой победы «Спартака»
17:49 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб первой лиги разгромил «Тобол» в Кубке Казахстана и снова забил четыре гола

Клуб первой лиги «Махтаарал» во второй раз за неделю обыграл «Тобол» в Кубке Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

Игра четвертого тура группового этапа турнира прошла в Атакенте и завершилась со счетом 4:0.

Авторами голов у победителей стали Драмане Коне (31-я минута), Евгений Левин (51-я), Мади Хасейн (87-я) и Султанбек Дуйсешов (91-я). Неделю назад «Махтаарал» выиграл в гостях у «Тобола» со счетом 4:3.

«Махтаарал» набрал семь очков и поднялся на второе место в группе, а «Тобол» с шестью баллами опустился на третье. Лидирует в группе В «Тараз» (девять очков), а на последнем месте идет «Атырау» (один балл).

В параллельном матче «Жетысу» и «Каспий» сыграли вничью со счетом 0:0. У хозяев был шанс выйти вперед на 57-й минуте, но Габрьел Энаке не смог с пенальти переиграть голкипера «Каспия» Нурлыбека Аязбаева.

Это первая ничья «Каспия» в Кубке Казахстана. Актауская команда набрала десять очков и продолжает лидировать в группе D, а у «Жетысу» стало четыре балла и третья строчка. Второе место с шестью очками занимает «Туран», а последнее «Кайрат». У алматинцев три поражения подряд и всего три балла.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
России пора брать реванш: чего ждать 2 августа на Олимпиаде
Белорусская бегунья устроила скандал в Токио
Рекорд мира и два золота в прыжках: итоги дня в легкой атлетике
«Зенит» играет с «Ростовом» в чемпионате России (трансляция)
Матч РПЛ был остановлен из-за погасшего освещения
Российский пилот не смог закончить гонку «Гран-при Венгрии»
Стала известна причина ухода Андрея Шевченко из сборной Украины
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь