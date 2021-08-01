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18:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Акжайык» разгромил «Астану» в Кубке Казахстана

Уральский «Акжайык» разгромил «Астану» в четвертом туре группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана
АкжайыкЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Игра в Уральске завершилась со счетом 3:0. Голы у победителей забили Михаил Гащенков (34-я минута), Лука Имнадзе (51-я) и Евгений Козлов (58-я).

«Акжайык» благодаря этой победе набрал семь очков и обошел «Астану» по дополнительным показателям. Уральцы теперь вторые в группе С, а столичная команда на третьем месте. Лидирует в группе с восемью очками «Кайрат», а «Актобе», который проиграл все четыре игры, располагается на последнем месте.

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