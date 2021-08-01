«Акжайык» разгромил «Астану» в Кубке Казахстана
Уральский «Акжайык» разгромил «Астану» в четвертом туре группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астана
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Уральский «Акжайык» разгромил «Астану» в четвертом туре группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Уральске завершилась со счетом 3:0. Голы у победителей забили Михаил Гащенков (34-я минута), Лука Имнадзе (51-я) и Евгений Козлов (58-я).
«Акжайык» благодаря этой победе набрал семь очков и обошел «Астану» по дополнительным показателям. Уральцы теперь вторые в группе С, а столичная команда на третьем месте. Лидирует в группе с восемью очками «Кайрат», а «Актобе», который проиграл все четыре игры, располагается на последнем месте.