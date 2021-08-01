«Акжайык» разгромил «Астану» в Кубке Казахстана

«Акжайык» благодаря этой победе набрал семь очков и обошел «Астану» по дополнительным показателям. Уральцы теперь вторые в группе С, а столичная команда на третьем месте. Лидирует в группе с восемью очками «Кайрат», а «Актобе», который проиграл все четыре игры, располагается на последнем месте.