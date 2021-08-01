Клуб КПЛ подписал еще одного игрока сборной Кыргызстана

«Это уже второй футболист из этой страны, подписанный руководством «Турана» в летний период дозаявок. Уже дебютировал в составе туркестанцев хавбек из «Дордоя» Фархат Мусабеков, принявший участие в обоих победных матчах против «Кайрата» в рамках Кубка страны.

Козубаев играет в центре обороны и является одним из самых популярных и опытных футболистов своей сборной. Последний сезон он провел в ФНЛ, защищая цвета «Шинника», а до этого успел поиграть в чемпионатах Литвы, Сербии, Малайзии и Индонезии", — говорится в сообщении.