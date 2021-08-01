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20:46 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ подписал еще одного игрока сборной Кыргызстана

Очередным новичком «Турана» стал 27-летний защитник сборной Кыргызстана Тамирлан Козубаев, сообщает Meta-ratings.kz.

Туран
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Источник: sputnik.kg

«Это уже второй футболист из этой страны, подписанный руководством «Турана» в летний период дозаявок. Уже дебютировал в составе туркестанцев хавбек из «Дордоя» Фархат Мусабеков, принявший участие в обоих победных матчах против «Кайрата» в рамках Кубка страны.

Козубаев играет в центре обороны и является одним из самых популярных и опытных футболистов своей сборной. Последний сезон он провел в ФНЛ, защищая цвета «Шинника», а до этого успел поиграть в чемпионатах Литвы, Сербии, Малайзии и Индонезии", — говорится в сообщении.

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