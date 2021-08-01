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23:15 (мск), источник: Sport24

«Лилль» обыграл «ПСЖ» и впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка Франции

В Тель-Авиве (Израиль) состоялся матч за Суперкубок Франции, в котором «Лилль» обыграл «ПСЖ» со счетом 1:0.

Лилль
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Источник: psg.fr

Автором единственного гола в составе победителей стал португальский полузащитник Шека, поразивший ворота соперника на 44-й минуте.

Для «догов» этот титул стал первым в истории. Они дважды играли в матчах за Суперкубок Франции в 1955-м и 2011-м годах. Парижане же являются 10-кратными обладателями этого трофея.

В составе «ПСЖ» в этой встрече дебютировали защитник Ашраф Хакими и полузащитник Джорджиньо Вейналдум.

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