«Лилль» обыграл «ПСЖ» и впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка Франции
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Лилль
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Автором единственного гола в составе победителей стал португальский полузащитник Шека, поразивший ворота соперника на 44-й минуте.
Для «догов» этот титул стал первым в истории. Они дважды играли в матчах за Суперкубок Франции в 1955-м и 2011-м годах. Парижане же являются 10-кратными обладателями этого трофея.
В составе «ПСЖ» в этой встрече дебютировали защитник Ашраф Хакими и полузащитник Джорджиньо Вейналдум.