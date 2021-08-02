Кейн не вернулся в «Тоттенхэм» после отпуска. Сегодня он должен был начать тренироваться
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не вернулся в расположение команды после отпуска.
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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не вернулся в расположение команды после отпуска.
Sky Sports сообщает, что сегодня футболист должен был вернуться на базу «Тоттенхэма» и начать подготовку к новому сезону. Однако на сегодняшней тренировке Харри не появился.
Кейн считает, что у него с лондонским клубом есть джентльменское соглашение, по которому он может уйти этим летом, но «Тоттенхэм» с этим не согласен.
Напомним, что англичанин хочет перейти в «Манчестер Сити».