Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат
Сочи
01
Футбол. Сборные
14:00
Австралия
Швеция
01
Футбол. Сборные
11:00
США
Канада
01
Футбол. Еврокубки
3.08
Мальме
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
3.08
Спарта П
Монако
Футбол. Еврокубки
3.08
ЧФР
Янг Бойз
Все события
Фоторепортажи
30Соболев забивал и не праздновал: кадры первой победы «Спартака»
17«Локо» переиграл ЦСКА
19:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Криштиану Роналду хочет уйти из «Ювентуса» в «Реал» или «ПСЖ»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет уйти из туринского клуба, сообщает AS.

ПСЖ
Реал
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

Приоритетные варианты продолжения карьеры для футболиста — «ПСЖ» или «Реал». Однако трансфер зависит от того, если парижане продадут нападающего Килиана Мбаппе в «Реал». Если мадридцы не смогут позволить себе Мбаппе, то будут рассматривать Роналду как альтернативное громкое имя, чтобы усилить свою линию атаки.

Фоторепортаж
Как живет Криштиану Роналду в Турине

Напомним, что «Ювентус» купил Роналду из «Реала» в 2018 году за 120 миллионов евро.

26 июля сообщалось, что Роналду вернулся в расположение команды и в ближайшее время проведет встречу с руководством туринцев.

27 июля появилась информация, что «Ювентус» решил не продлевать контракт с 36-летним португальцем. Срок соглашения истекает летом 2022 года.

Роналду в прошлом сезоне провел 33 матча за «Ювентус» в чемпионате Италии, забил 29 мячей при 3 голевых передачах.

Читайте также
 ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть
Красивые, изящные и сильные. Как выглядят российские спортсменки, которые выступят на Олимпиаде
CAS отклонил запрос Тимановской на допуск к Играм в Токио
«Один до ста»: «Спартак» представил проморолик нынешнего сезона
Российские хоккеисты разгромили финнов на Кубке Глинки/Гретцки
Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию Олимпийских игр
«Он меня очень подвел»: российские борцы стартовали на Олимпиаде
Первый трансгендер в истории Олимпиад обратилась к МОК
Макгрегор проведет боксерский поединок в инвалидной коляске
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь