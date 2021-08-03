«Шахтер» победил «Ислочь» в матче футбольного чемпионата Беларуси
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня завершается программа 18-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня завершается программа 18-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» под руководством нового наставника Сергея Гуренко победил в Молодечно футболистов «Ислочи» из Минского района со счетом 1:0.
Результаты остальных матчей 18-го тура: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Рух» (Брест) — 0:2, «Минск» — «Спутник» (Речица) — 3:0, «Сморгонь» — «Славия» (Мозырь) — 0:2.
Турнирное положение: «Шахтер» — 43 очка (15 матчей), БАТЭ — 39 (17), «Рух» — 36 (18), «Динамо» (Минск) — 36 (187), «Гомель» — 31 (16), «Динамо» (Брест) — 27 (17), «Минск» — 24 (17), «Витебск» — 23 (17), «Энергетик-БГУ» — 20 (17), «Ислочь» — 20 (18), «Торпедо-БелАЗ» — 19 (16), «Слуцк» — 15 (18), «Славия» — 13 (17), «Неман» — 12 (17), «Сморгонь» — 8 (18), «Спутник» — 7 (18).
Бомбардирскую гонку 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 13 мячей. На три гола меньше забил сенегальский форвард столичного «Динамо» Аблай Мбенг.