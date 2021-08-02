«Астана» могла получить техническое поражение в Кубке Казахстана

«Тренерский штаб «Астаны» не слишком профессионально относится к своим обязанностям. Такой вывод можно сделать после того, как полузащитник Султан Сагнаев «туристом» прокатился в Уральск на матч Кубка Казахстана, хотя из-за перебора желтых карточек не имел права играть.

Причем об этом штабу «Астаны» стало известно незадолго до игры с «Акжайыком». Один из самых талантливых воспитанников клуба собирался выйти в стартовом составе. В случае его участия в матче «Астане» грозило техническое поражение. Впрочем, «Астана» бы ничего не потеряла — команду ждало фиаско с тем же счетом — 0:3", — пишет источник.