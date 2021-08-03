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11:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Тоттенхэм» оштрафует Кейна за пропуск тренировки

«Тоттенхэм» оштрафует нападающего Харри Кейна за пропуск тренировки, сообщает The Telegraph.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: AP 2021

По информации СМИ, штраф будет увеличиваться с каждой пропущенной тренировкой. Отмечается, что руководство клуба скоро проведет переговоры с Кейном относительно его будущего в команде.

2 августа появилась информация, что 28-летний англичанин сообщил «Тоттенхэму» о желании перейти в «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.

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