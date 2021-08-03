Кейн снова пропустил тренировку «Тоттенхэма»

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По информации СМИ, Кейн до сих пор не вернулся в расположение команды. Он пропустил еще одну тренировку.

3 августа появилась информация, что англичанин не хочет возвращаться в «Тоттенхэм», пока ему не гарантируют трансфер в «Манчестер Сити» этим летом.

Ранее сообщалось, что клуб будет штрафовать Кейна за пропуски тренировок.