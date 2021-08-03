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13:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кейн снова пропустил тренировку «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн опять пропустил тренировку команды, сообщает Football London.

Манчестер Сити
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Источник: AP 2021
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«Тоттенхэм» оштрафует Кейна за пропуск тренировки

По информации СМИ, Кейн до сих пор не вернулся в расположение команды. Он пропустил еще одну тренировку.

3 августа появилась информация, что англичанин не хочет возвращаться в «Тоттенхэм», пока ему не гарантируют трансфер в «Манчестер Сити» этим летом.

Ранее сообщалось, что клуб будет штрафовать Кейна за пропуски тренировок.

В прошлом сезоне 28-летний Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро.

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