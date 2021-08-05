Лукаку близок к новому возвращению в «Челси». Похоже, «Интер» согласится на 120 млн — ему все еще нужны деньги

Вокруг «Интера» в это межсезонье особенно много трансферных слухов. Чемпион Италии оказался в сложном финансовом положении, лишился Антонио Конте, и европейские клубы получили реальную возможность заполучить его главных звезд.

В начале июля «Интер» продал в «ПСЖ» Ашрафа Хакими за 60 млн евро и отдал Жоау Мариу в «Бенфику», но этого все равно оказалось недостаточно.

Появились настойчивые слухи об уходе Лаутаро Мартинеса в «Арсенал». Но боссы миланского клуба рассудили, что продажа Лаутаро не особо повлияет на ситуацию из-за не очень высокой зарплаты аргентинца (около 2,5 млн евро в год). Поэтому «Интер» сфокусировался на продаже главного актива — Ромелу Лукаку. Бельгиец получает в три раза больше Лаутаро и стоит в два раза дороже, поэтому сделка по Лукаку — приоритет для «Интера».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» предложит за Лукаку 120−130 млн евро и даст контракт на 12 млн евро. На замену «Интер» может приобрести Дувана Сапату из «Аталанты», а бергамаски в свою очередь купят у «Челси» Тэмми Абрахама.

Лукаку провел огненный сезон: забил 30 голов и отдал 10 ассистов в 44 матчах сезона и стал лидером «Интера», который выиграл Серию А впервые за 10 лет. Евро-2020 Ромелу также провел неплохо: забил 4 гола, но Бельгия в четвертьфинале отлетела от Италии.

По информации The Athletic, Томас Тухель — давний поклонник Лукаку. Это один из мотивов Ромелу вернуться на «Стэмфорд Бридж».

Сам Тухель высказался о возможном трансфере Лукуку неоднозначно: не опроверг и не подтвердил слухи.

Я не стану говорить о футболистах не из моей команды. Это прекрасный игрок, но он в «Интере», и в этой ситуации говорить о нем я не стану. После ухода Оливье Жиру нам бы пригодился игрок, способный действовать спиной к воротам. Такого футболиста у нас нет, и подобное приобретение было бы полезным. Но не любой ценой и не в режиме паники. Томас Тухель главный тренер «Челси»

А почему вообще «Интер» продает лидеров?

Об этом в конце мая рассказывал автор Sports.ru и телеграм-канала «ДжанлукаЛападула» Юрий Шевченко:

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«У «Интера» не было проблем на поле, но за его пределами клуб скорее выживает. Сразу после титула президент Стиве Чжан на встрече с игроками предложил им отказаться от зарплаты на один-два месяца (перенести ее выплату на следующие сезоны) и чемпионских бонусов (это еще примерно одна месячная зарплата). А ведь игрокам до сих пор не заплатили за март.

За три года зарплатная ведомость персонала «Интера» (игроки, тренеры, директора) выросла со 120 миллионов до 250. Около 150 млн уходит на гонорары футболистам. Именно за счет уменьшения зарплатной ведомости команды «Интер» собирается сэкономить — об этом говорил директор клуба Беппе Маротта.

Пандемия мощно ударила по «Интеру» (как и по большинству итальянских клубов). Финансовых отчетов по сезону-2020/21 еще нет, но по итогам сезона-2019/20 убытки Интера составили 102 миллиона евро (48 млн в сезоне 2018/19), доходы упали на 18% (370 млн → 302 млн). Долги клуба — 411 млн евро. Чемпионство резко не улучшит ситуацию — намного больше зависит от возвращения зрителей на стадионы и успешного выступления в Лиге чемпионов.

Что еще хуже — проблемы и у Suning Group. Компания в долгах, ходят слухи о ее продаже. По информации La Gazzetta dello Sport, «Интер» хочет сократить выплаты команде на 15−20%, примерно на 22−30 миллионов в год.

Антонио поставили перед фактом — клуб должен выйти в плюс на трансферах, причем примерно на 100 миллионов. Это означает продажу кого-то из ключевых игроков и минимальные траты, введение в состав молодых футболистов, которые вернутся из аренд.

По информации La Gazzetta dello Sport, Конте заявил, что такие изменения разрушат все, что он сделал за последние два года, что он не может работать в резко ухудшившихся условиях. Контракт с «Интером» был действителен еще год — за его расторжение Антонио получил семь миллионов евро. Он потеряет эти деньги, если в следующем сезоне возглавит итальянский клуб — такое условие поставили боссы «Интера».

Первый заход Лукаку в «Челси» — неудача. Не признавал себя победителем ЛЧ и не нашел общий язык с Моуринью

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В первый раз 18-летний Ромелу приехал в Лондон в 2011 году после двух сверхуспешных сезонов за «Андерлехт». В бельгийском гранде Лукаку за 73 матча настрелял 33 гола, и «Челси» выложил за него 18 миллионов фунтов.

В Лондоне приходилось конкурировать с Фернандо Торресом и Дидье Дрогба (который остается самым большим кумиром Лукаку), поэтому Ромелу почти не играл. В сезоне-2011/12 «Челси» неожиданно выиграл ЛЧ, но молодой бельгиец даже не прикоснулся к кубку — не считал себя причастным к его выигрышу. «Я не люблю, когда со мной говорят о Лиге чемпионов. Победил не я — победила моя команда», — говорил он.

Перед следующим сезоном он ушел в аренду в «Вест Бром», где в 35 матчах забил 17 раз. После успешного сезона Ромелу хотел получить шанс в «Челси», но Моуринью был против. Лукаку смазал послематчевый пенальти в Суперкубке УЕФА и вскоре снова ушел в аренду — в «Эвертон».

Лукаку говорил, что Моуринью был инициатором аренды, а Моуринью, наоборот, переводил стрелки на Ромелу.

«Ромелу любит поговорить. Он — молодой парень, который любит поговорить. Единственное, чего он не говорит, почему он отправился в аренду в “Эвертон”. Почему-то именно об этом он всегда умалчивает. Когда я общался с ним последний раз, то спросил его как раз об этом: почему ты не расскажешь о причине ухода?» — спрашивал через прессу Жозе.

В ливерпульском клубе Ромелу забил 15 голов в 31 матче, после чего боссы клуба выкупили его у «Челси». Потом был «МЮ». Лукаку забил больше 100 голов в АПЛ, но ни один из них не был за «Челси». Пока.

Конте ушел из «Интера» через 25 дней после чемпионства. Клуб до сих пор не выплатил зарплаты за март, а топовых игроков собираются продать.