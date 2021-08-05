Буффон объяснил, почему решил вернуться в Серию B

«Я возвращаюсь в Серию B во второй раз в своей карьере. Я отправился туда в 28 лет, когда был лучшим вратарём в мире. Почему бы мне не сделать это в 43 года? В 2006 году я выбрал “Ювентус”, а теперь — “Парму”. Я также мог бы играть и в любительской лиге. Мои ценности не изменились бы», — приводит слова Буффона Football Italia.