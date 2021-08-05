«Барселона» обратилась к Месси с просьбой о дальнейшем сокращении заработной платы

Чтобы добиться положительного вердикта со стороны испанской лиги, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта обратился к Месси с новой просьбой о дальнейшем сокращении заработной платы.
Такая просьба не нашла отклика у аргентинского нападающего, и между ним, а также клубным менеджментом возникло нешуточное напряжение.
Ранее сообщалось, что контракт игрока будет рассчитан на пять лет. Футболист согласился пойти на понижение зарплаты на 50 процентов.
В прошедшем сезоне 34-летний аргентинец провел 47 матчей за команду, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач.