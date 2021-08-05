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19:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» обратилась к Месси с просьбой о дальнейшем сокращении заработной платы

Уже согласованный между «Барселоной» и нападающим Лионелем Месси договор не получил одобрение со стороны ла лиги, пишет журналист Джанлуиджи Лонгари.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Чтобы добиться положительного вердикта со стороны испанской лиги, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта обратился к Месси с новой просьбой о дальнейшем сокращении заработной платы.

Такая просьба не нашла отклика у аргентинского нападающего, и между ним, а также клубным менеджментом возникло нешуточное напряжение.

Ранее сообщалось, что контракт игрока будет рассчитан на пять лет. Футболист согласился пойти на понижение зарплаты на 50 процентов.

В прошедшем сезоне 34-летний аргентинец провел 47 матчей за команду, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач.

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