«Барселона» обратилась к Месси с просьбой о дальнейшем сокращении заработной платы

Чтобы добиться положительного вердикта со стороны испанской лиги, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта обратился к Месси с новой просьбой о дальнейшем сокращении заработной платы.

Такая просьба не нашла отклика у аргентинского нападающего, и между ним, а также клубным менеджментом возникло нешуточное напряжение.

Ранее сообщалось, что контракт игрока будет рассчитан на пять лет. Футболист согласился пойти на понижение зарплаты на 50 процентов.