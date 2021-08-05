Лионель Месси покинул «Барселону»

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Срок предыдущего контракта Месси с «Барселоной» истек 30 июня. Клуб не смог заключить новое соглашение с 34-летним футболистом из-за финансовых правил чемпионата Испании. При этом отмечается, что «Барселона» достигла договоренности с Месси о новом контракте. «Обе стороны глубоко сожалеют о том, что желания игрока и клуба не могут быть выполнены», — говорится в сообщении.

Месси выступал за «Барселону» всю профессиональную карьеру, он дебютировал в составе каталонской команды в октябре 2004 года. Вместе с клубом он десять раз стал чемпионом Испании, семь раз — победителем Кубка Испании, восемь раз — Суперкубка Испании. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА и еще три раза — на клубном чемпионате мира.

Рекордные шесть раз Месси получал «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года. Девять раз он признавался лучшим игроком чемпионата Испании. Шесть раз становился обладателем «Золотой бутсы» (награда лучшему бомбардиру сезона в Европе).