Лионель Месси покинул «Барселону»
ТАСС, 5 августа. Аргентинский нападающий Лионель Месси покинул испанский футбольный клуб «Барселона». Об этом сообщает
ТАСС, 5 августа. Аргентинский нападающий Лионель Месси покинул испанский футбольный клуб «Барселона». Об этом сообщает
Срок предыдущего контракта Месси с «Барселоной» истек 30 июня. Клуб не смог заключить новое соглашение с 34-летним футболистом
Месси выступал за «Барселону» всю профессиональную карьеру, он дебютировал в составе каталонской команды в октябре 2004 года. Вместе с клубом он десять раз стал чемпионом Испании, семь раз — победителем Кубка Испании, восемь раз — Суперкубка Испании. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА и еще три раза — на клубном чемпионате мира.
Рекордные шесть раз Месси получал «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года. Девять раз он признавался лучшим игроком чемпионата Испании. Шесть раз становился обладателем «Золотой бутсы» (награда лучшему бомбардиру сезона в Европе).
За всю карьеру в «Барселоне» он сыграл 778 матчей во всех турнирах, в которых забил 672 гола и отдал 305 результативных передач. Он провел за клуб 17 сезонов, ни один игрок в истории «Барселоны» не сыграл больше, столько же у Хави и Карлеса Решака. В составе сборной Аргентины Месси провел 151 матч и забил 76 голов, он является серебряным призером чемпионата мира 2014 года и победителем Кубка Америки (2021).