«Манчестер Сити» объявил о трансфере Джека Грилиша
Полузащитник Джек Грилиш официально перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити», сообщает сайт «горожан».
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Полузащитник Джек Грилиш официально перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити», сообщает сайт «горожан».
25-летний англичанин подписал контракт на 6 лет до 2027 года. Он будет играть в команде под 10-м номером.
Ранее под этим номером выступал Серхио Агуэро, который летом покинул клуб.