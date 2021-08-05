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22:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Джека Грилиша

Полузащитник Джек Грилиш официально перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити», сообщает сайт «горожан».

Манчестер Сити
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25-летний англичанин подписал контракт на 6 лет до 2027 года. Он будет играть в команде под 10-м номером.

Ранее под этим номером выступал Серхио Агуэро, который летом покинул клуб.

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