Бывший тренер «Зенита» Луческу прооперирован в Киеве

По данным источника, у румынского специалиста удалили кисту, которая была в волосяной луковице. Она была причиной повышенной температуры у Луческу. Из-за проблем со здоровьем Луческу отсутствовал на скамейке в матче 2-го тура УПЛ против «Вереса» (4:0). Операция прошла успешно за 8 минут.