Бывший тренер «Зенита» Луческу прооперирован в Киеве
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу был прооперирован в столице Украины, сообщает Ziare.com.
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу был прооперирован в столице Украины, сообщает Ziare.com.
По данным источника, у румынского специалиста удалили кисту, которая была в волосяной луковице. Она была причиной повышенной температуры у Луческу.
В сезоне-2016/17 Луческу возглавлял «Зенит».