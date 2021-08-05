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23:03 (мск), источник: Sport24

Бывший тренер «Зенита» Луческу прооперирован в Киеве

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу был прооперирован в столице Украины, сообщает Ziare.com.

Динамо К
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Источник: Sport24

По данным источника, у румынского специалиста удалили кисту, которая была в волосяной луковице. Она была причиной повышенной температуры у Луческу. Из-за проблем со здоровьем Луческу отсутствовал на скамейке в матче 2-го тура УПЛ против «Вереса» (4:0). Операция прошла успешно за 8 минут.

В сезоне-2016/17 Луческу возглавлял «Зенит».

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