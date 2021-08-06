Теперь Месси перейдет в «ПСЖ». Главные аргументы

1. Деньги, заинтересованность и амбиции «ПСЖ»

Владельцы «Пари Сен-Жермен» из Катара спокойно потянут Месси. Финансовый Fair Play был де-факто отменен под предлогом коронавируса, да и «Сити» надругался над ФФП еще до пандемии. В том числе поэтому летом «ПСЖ» провел мощнейшую трансферную кампанию и явно не собирается останавливаться после финала ЛЧ.

В Париж уже приехали: Серхио Рамос, Джорджиньо Вейналдум, Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими (за 60 млн), был выкуплен Данилу Перейра (16 млн).

Причем до этого клуб продлил контракты с Неймаром, Ди Марией, Дракслером и Навасом. На данный момент парижане сохранили вообще всех лидеров, продав только голландского защитника Баккера в «Байер» (7 млн).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRD9SlsoCy6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRD9SlsoCy6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRD9SlsoCy6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Paris Saint-Germain (@psg)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С момента импульсивного высказывания Лео о намерении уйти из «Барсы», «ПСЖ» открыто давал понять, что хочет подписать Месси. Теперь препятствий не осталось. Есть небольшая формальность в лице Мауро Икарди, но именно формальность, с которой «ПСЖ» оперативно разберется. Легко пойдет на побочные убытки и продаст со скидкой неугодного Лео форварда. К тому же не очень успешного в «ПСЖ».

2. Состав друзей (опытных и звездных)

Неймар и Лионель Месси | Источник: AFP 2021

На протяжении всего прошлого сезона игроки «ПСЖ» заигрывали с аргентинцем через СМИ. Понятно, что их провоцировали журналисты, но игроки не сопротивлялись.

Ди Мария: «Когда я узнал, что Месси не хочет продолжать играть за “Барселону”, я сразу написал ему в Instagram. Рассказал Месси, как “ПСЖ” будет играть с ним в составе». (24 сентября 2020).

Вератти: «Конечно, я бы хотел сыграть с Месси. Играть с ним в одной команде было бы невероятно здорово, это еще одна вещь, которую футбол может мне дать. Я бы отдавал пасы на Неймара и Месси, а сам оставался позади, чтобы просто наблюдать за ними». (8 февраля 2021).

Неймар: «Больше всего я хочу снова сыграть с Месси, чтобы иметь возможность снова наслаждаться им на поле. Он может играть вместо меня, у меня нет проблем с этим! (смеется). Но я точно хочу сыграть с ним в следующем году. Мы должны сделать это в следующем сезоне». (3 декабря 2020) Паредес: «Месси в “ПСЖ”? Я надеюсь, что так и будет. Мы все хотим, чтобы он пришел, но решение за ним. Как я уже сказал, надеюсь, Лео примет лучшее решение, но мы будем приветствовать его с распростертыми объятиями». (3 декабря 2020).

Наконец, Неймар сутки назад выложил фотографию с Лео, Вератти, Паредесом и Ди Марией, подписав «друзья».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSIfvIpoldY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSIfvIpoldY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSIfvIpoldY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от NJ 10 ?? (@neymarjr)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После последних новостей эта безобидная фотография приобретает больший смысл.

Очевидно, что «ПСЖ» сейчас сильнее «Барсы» по составу, амбициознее, опытнее. Париж манит более комфортной обстановкой для Месси как в раздевалке, так и на футбольном поле. Даже давний оппонент Серхио Рамос хотел бы видеть Лео в своей команде:

Мне нравится играть с лучшими футболистами, и Месси — один из лучших в мире. Всегда говорил, что для него всегда найдётся место в моей команде. Несмотря на то, что Неймар играл в «Барселоне», а я — в «Реале», у нас сложились хорошие отношения. Он присылал мне сообщения, побуждая перейти в «ПСЖ». Я ценю такое отношение. Серхио Рамос экс-капитан «Реала», а ныне игрок «ПСЖ»

3. Свой тренер. Возможно, его звали с прицелом на Месси

Маурисио Почеттино и Лионель Месси | Источник: AFP 2021

Предположение, что Почеттино пригласили в «ПСЖ» с расчетом на Месси, высказывалось изначально, хоть и очень осторожно. Сейчас можно утверждать, что Маурисио станет дополнительным аргументом в переговорах «ПСЖ» с Месси.

Почеттино — самый сильный аргентинский тренер на уровне грандов, который к тому же связан с Лео по клубу «Ньюэллс Олд Бойз». Оба там начинали карьеру, а тренер заявлял, что с удовольствием принял бы «Ньюэллс», если туда приедет доигрывать Лео.

Тренер также поучаствовал в акции игроков «ПСЖ» по привлечению Лео: «У клуба есть стратегия улучшения. Если бы мне дали возможность тренировать Месси, это было бы прекрасно».

«ПСЖ» — идеальный вариант для Месси в текущей ситуации. Да, Лига 1 — это слабый чемпионат по сравнению с Ла Лигой и АПЛ, но, с другой стороны, это может быть даже плюсом. Франция — вполне комфортная среда для хороших личных цифр и трофеев. В каком-то смысле нынешний «ПСЖ» — это беспроигрышная строчка в биографии великого игрока, более надежного варианта красиво завершить карьеру в европейском футболе сейчас нет.

«ПСЖ» — самый комфортный клуб для Месси. Другие потенциальные варианты это только подчеркивают

Методом исключения мы можем очертить круг остальных претендентов. В Испании Лео мог бы в теории переехать в «Атлетико» к Луису Суаресу, но не станет делать этого из уважения к «Барсе». Мадрид — это слишком маловероятный поворот.

«Бавария» — точно нет: другая политика расходов у немецкого клуба, самому Месси неинтересна Бундеслига. Других вариантов в Германии нет, как и во Франции (помимо «ПСЖ»). Остаются только Италия и Англия.

Италия: «Ювентус», «Интер», «Милан», «Наполи»

Криштиану Роналду и Лионель Месси | Источник: AFP 2021

«Милан» живет экономно, у него самая молодая команда в Серии А. Это точно не вариант Месси. Там ведь еще и Златан.

Продолжить традиции Диего Марадоны в Неаполе было бы красиво, но сегодняшний «Наполи» — явно не то, чего сейчас ищет Месси. Выигрывать титулы там будет сложно.

Воссоединение с Роналду в «Ювентусе» — это заманчивая, но безумная затея. Потянуть два огромных контракта возрастных звезд будет невероятно сложно для туринского клуба, который сейчас в стадии перезагрузки (в том числе финансовой). А как сочетать их на поле? Один не прессингующий эгоцентрист — это зачастую большая проблема, два — катастрофа. Хотя это было бы невероятно увлекательно, без вопросов.

Остается «Интер», который близок к продаже Лукаку и мог бы направить заработанные деньги на Лео. А это уже противоречие, Месси не захочет идти туда, где не все благополучно с деньгами. После победы в чемпионате «Интер» заявил о необходимости оптимизации и уже продал Хакими. Нет никаких оснований, что клуб будет хорош без Конте. И зачем это все Лео?

Англия: «Манчестер Сити», «МЮ», «Челси», «Ливерпуль»

Лионель Месси и Пеп Гвардиола | Источник: AFP 2021

«Ливерпуль» не потянет Месси финансово, у клуба нет ресурсов на этот трансфер.

«Сити», «Челси» и «МЮ» — другое дело, но все они совершили (или завершают) большие трансферы.

«Сити» только что оформил переход Джека Грилиша за 117 млн евро — самый дорогой в истории АПЛ. Даже если деньги — не проблема для «Сити» и после большой покупки, то надо ли сейчас Гвардиоле перестраивать свою прессинг-машину, чтобы интегрировать Месси? Сомневаюсь, что сам Гвардиола этого бы хотел.

«МЮ» купил Санчо за 85 млн. Деньги на Месси найдут, но пойдет ли тот работать к Сульшеру? И захочет ли жить в Манчестере? Сильно сомневаюсь.

«Челси» вовсю занимается Лукаку и вот-вот заплатит 100+ млн евро. Опять же ресурсы при желании найдут, но немецкий тренер Тухель не выглядит мечтой Лео. Тоже самое можно сказать и про коллектив «Челси», где на испанском говорят только Кепа, Алонсо и Аспиликуэта.

Вариант с МЛС рассматривать еще явно рано, в июне Месси исполнилось 34 года.