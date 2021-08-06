Теперь Месси перейдет в «ПСЖ». Главные аргументы
Даем 95 процентов на переезд Лео в Париж.
Даем 95 процентов на переезд Лео в Париж.
Владельцы «Пари Сен-Жермен» из Катара спокойно потянут Месси. Финансовый Fair Play был
Причем до этого клуб продлил контракты с Неймаром, Ди Марией, Дракслером и Навасом. На данный момент парижане сохранили вообще всех лидеров, продав только голландского защитника Баккера в «Байер» (7 млн).
С момента импульсивного высказывания Лео о намерении уйти из «Барсы», «ПСЖ» открыто давал понять, что хочет подписать Месси. Теперь препятствий не осталось. Есть небольшая формальность в лице Мауро Икарди, но именно формальность, с которой «ПСЖ» оперативно разберется. Легко пойдет на побочные убытки и продаст со скидкой неугодного Лео форварда. К тому же не очень успешного в «ПСЖ».
На протяжении всего прошлого сезона игроки «ПСЖ» заигрывали с аргентинцем через СМИ. Понятно, что их провоцировали журналисты, но игроки не сопротивлялись.
Ди Мария: «Когда я узнал, что Месси не хочет продолжать играть за “Барселону”, я сразу написал ему в Instagram. Рассказал Месси, как “ПСЖ” будет играть с ним в составе». (24 сентября 2020).
Вератти: «Конечно, я бы хотел сыграть с Месси. Играть с ним в одной команде было бы невероятно здорово, это еще одна вещь, которую футбол может мне дать. Я бы отдавал пасы на Неймара и Месси, а сам оставался позади, чтобы просто наблюдать за ними». (8 февраля 2021).
Неймар: «Больше всего я хочу снова сыграть с Месси, чтобы иметь возможность снова наслаждаться им на поле. Он может играть вместо меня, у меня нет проблем с этим! (смеется). Но я точно хочу сыграть с ним в следующем году. Мы должны сделать это в следующем сезоне». (3 декабря 2020) Паредес: «Месси в “ПСЖ”? Я надеюсь, что так и будет. Мы все хотим, чтобы он пришел, но решение за ним. Как я уже сказал, надеюсь, Лео примет лучшее решение, но мы будем приветствовать его с распростертыми объятиями». (3 декабря 2020).
Наконец, Неймар сутки назад выложил фотографию с Лео, Вератти, Паредесом и Ди Марией, подписав «друзья».
После последних новостей эта безобидная фотография приобретает больший смысл.
Очевидно, что «ПСЖ» сейчас сильнее «Барсы» по составу, амбициознее, опытнее. Париж манит более комфортной обстановкой для Месси как в раздевалке, так и на футбольном поле. Даже давний оппонент Серхио Рамос хотел бы видеть Лео в своей команде:
Мне нравится играть с лучшими футболистами, и Месси — один из лучших в мире. Всегда говорил, что для него всегда найдётся место в моей команде. Несмотря на то, что Неймар играл в «Барселоне», а я — в «Реале», у нас сложились хорошие отношения. Он присылал мне сообщения, побуждая перейти в «ПСЖ». Я ценю такое отношение.
Предположение, что Почеттино пригласили в «ПСЖ» с расчетом на Месси, высказывалось изначально, хоть и очень осторожно. Сейчас можно утверждать, что Маурисио станет дополнительным аргументом в переговорах «ПСЖ» с Месси.
Почеттино — самый сильный аргентинский тренер на уровне грандов, который к тому же связан с Лео по клубу «Ньюэллс Олд Бойз». Оба там начинали карьеру, а тренер заявлял, что с удовольствием принял бы «Ньюэллс», если туда приедет доигрывать Лео.
Тренер также поучаствовал в акции игроков «ПСЖ» по привлечению Лео: «У клуба есть стратегия улучшения. Если бы мне дали возможность тренировать Месси, это было бы прекрасно».
«ПСЖ» — идеальный вариант для Месси в текущей ситуации. Да, Лига 1 — это слабый чемпионат по сравнению с Ла Лигой и АПЛ, но, с другой стороны, это может быть даже плюсом. Франция — вполне комфортная среда для хороших личных цифр и трофеев. В
Методом исключения мы можем очертить круг остальных претендентов. В Испании Лео мог бы в теории переехать в «Атлетико» к Луису Суаресу, но не станет делать этого из уважения к «Барсе». Мадрид — это слишком маловероятный поворот.
«Бавария» — точно нет: другая политика расходов у немецкого клуба, самому Месси неинтересна Бундеслига. Других вариантов в Германии нет, как и во Франции (помимо «ПСЖ»). Остаются только Италия и Англия.
«Милан» живет экономно, у него самая молодая команда в Серии А. Это точно не вариант Месси. Там ведь еще и Златан.
Продолжить традиции Диего Марадоны в Неаполе было бы красиво, но сегодняшний «Наполи» — явно не то, чего сейчас ищет Месси. Выигрывать титулы там будет сложно.
Воссоединение с Роналду в «Ювентусе» — это заманчивая, но безумная затея. Потянуть два огромных контракта возрастных звезд будет невероятно сложно для туринского клуба, который сейчас в стадии перезагрузки (в том числе финансовой). А как сочетать их на поле? Один не прессингующий эгоцентрист — это зачастую большая проблема, два — катастрофа. Хотя это было бы невероятно увлекательно, без вопросов.
Остается «Интер», который близок к продаже Лукаку и мог бы направить заработанные деньги на Лео. А это уже противоречие, Месси не захочет идти туда, где не все благополучно с деньгами. После победы в чемпионате «Интер» заявил о необходимости оптимизации и уже продал Хакими. Нет никаких оснований, что клуб будет хорош без Конте. И зачем это все Лео?
«Ливерпуль» не потянет Месси финансово, у клуба нет ресурсов на этот трансфер.
«Сити», «Челси» и «МЮ» — другое дело, но все они совершили (или завершают) большие трансферы.
«Сити» только что оформил переход Джека Грилиша за 117 млн евро — самый дорогой в истории АПЛ. Даже если деньги — не проблема для «Сити» и после большой покупки, то надо ли сейчас Гвардиоле перестраивать свою
«МЮ» купил Санчо за 85 млн. Деньги на Месси найдут, но пойдет ли тот работать к Сульшеру? И захочет ли жить в Манчестере? Сильно сомневаюсь.
«Челси» вовсю занимается Лукаку и
Вариант с МЛС рассматривать еще явно рано, в июне Месси исполнилось 34 года.
Егор Кузнец