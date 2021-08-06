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17:29 (мск), источник: Sport24

Перенесший остановку сердца Эриксен вернется на поле через несколько месяцев

Стали известны сроки возвращения на поле полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена. Об этом рассказал сам футболист.

Интер
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Источник: inter.it

«Начну играть через четыре-пять месяцев. Со мной все в порядке», — приводит слова Эриксена Corriere dello Sport.

Напомним, 12 июня в матче 1-го тура Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1) Эриксен пережил остановку сердца. Позже 29-летнему игроку установили кардиовертер-дефибриллятор. На днях Кристиан вернулся в расположение «Интера», где будет проходить реабилитационный курс под присмотром датских врачей.

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Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с финнами

Ранее сообщалось, что правила Серии А запрещают выходить на поле футболистам с проблемами с сердцем.

Эриксен перешел в «Интер» из «Тоттенхэма» в начале 2020 года за 27 миллионов евро. В составе миланской команды он провел 60 матчей, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

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