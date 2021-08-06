Перенесший остановку сердца Эриксен вернется на поле через несколько месяцев
Стали известны сроки возвращения на поле полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена. Об этом рассказал сам футболист.
Стали известны сроки возвращения на поле полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена. Об этом рассказал сам футболист.
«Начну играть через
Напомним, 12 июня в матче 1-го тура Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1) Эриксен пережил остановку сердца. Позже 29-летнему игроку установили
Ранее сообщалось, что правила Серии А запрещают выходить на поле футболистам с проблемами с сердцем.
Эриксен перешел в «Интер» из «Тоттенхэма» в начале 2020 года за 27 миллионов евро. В составе миланской команды он провел 60 матчей, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.