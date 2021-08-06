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20:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кейн выступил со специальным заявлением по поводу своего положения в «Тоттенхэме»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил, что не собирается устраивать никаких забастовок.

Тоттенхэм Хотспур
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«Почти десять лет назад я дебютировал в составе «шпор». И на протяжении всего это времени вы, фанаты, оказывали мне поддержку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Именно поэтому мне больно читать последние комментарии, в которых вы сомневаетесь в моем профессионализме.

Я не буду вдаваться в подробности сложившейся ситуации, но могу заверить, что никогда не отказывался и не откажусь от тренировок. И завтра я вернусь в расположение клуба, как и планировалось.

Я не намерен делать ничего, что могло бы навредить нашим отношениям, — написал Кейн в Instagram.

Ранее появилась информация, что англичанин не планирует возвращаться в расположение лондонского клуба, пока ему не гарантируют, что трансфер в «Манчестер Сити» этим летом состоится.

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