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04:30 (мск), источник: Sport24

Агуэро хочет покинуть «Барселону», в которую перешел месяц назад, из-за ухода Месси

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро, присоединившийся к сине-гранатовым 1 июля, уже хочет покинуть клуб.

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Источник: AFP 2021

Как сообщает журналист TYC Sports Микель Бласкес, Агуэро чувствует себя преданным «Барселоной». Аргентинец переходил в каталонский клуб, поскольку ему пообещали возможность играть в одной команде с Лионелем Месси, однако 5 августа «Барселона» объявила о том, что Месси покинет клуб. Сине-гранатовые не смогли заключить со своей легендой новый контракт из-за финансовых и структурных препятствий со стороны Ла Лиги.

С 2011 по 2021 год Агуэро выступал за «Манчестер Сити» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. По истечении контракта с манкунианцами Серхио согласился присоединиться к «Барселоне».

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