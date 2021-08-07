Агуэро хочет покинуть «Барселону», в которую перешел месяц назад, из-за ухода Месси

Как сообщает журналист TYC Sports Микель Бласкес, Агуэро чувствует себя преданным «Барселоной». Аргентинец переходил в каталонский клуб, поскольку ему пообещали возможность играть в одной команде с Лионелем Месси, однако 5 августа «Барселона» объявила о том, что Месси покинет клуб. Сине-гранатовые не смогли заключить со своей легендой новый контракт из-за финансовых и структурных препятствий со стороны Ла Лиги.