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04:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны условия контракта, которые «ПСЖ» предложил Лионелю Месси

«Пари Сен-Жермен» предложил долгосрочный контракт аргентинскому нападающему Лионелю Месси, сообщает журналист Никола Скира в своём «твиттере».

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«Пари Сен-Жермен» предложил долгосрочный контракт аргентинскому нападающему Лионелю Месси, сообщает журналист Никола Скира в своём «твиттере».

По данным источника, парижане предложили аргентинцу контракт до 2024 года с заработной платой € 50 млн за сезон. Отмечается, футболисты «ПСЖ» Неймар и Анхель Ди Мария пытаются убедить Месси перейти в клуб.

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Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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