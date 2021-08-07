«ПСЖ» может задействовать Эйфелеву башню для презентации Месси
«ПСЖ» может задействовать Эйфелеву башню для презентации нападающего Лионеля Месси.
«ПСЖ» может задействовать Эйфелеву башню для презентации нападающего Лионеля Месси.
Парижский клуб арендовал башню на вторник, 10 августа, сообщает Lance со ссылкой на журналиста El Chiringuito Хосе Альвареса.
В 2017-м «ПСЖ» также использовал башню, чтобы поприветствовать приобретенного у «Барселоны» Неймара.
Ранее стало известно, что Месси согласовал с парижанами контракт по схеме «2+1».