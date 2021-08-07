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11:51 (мск), источник: Sports.Ru

«ПСЖ» может задействовать Эйфелеву башню для презентации Месси

«ПСЖ» может задействовать Эйфелеву башню для презентации нападающего Лионеля Месси.

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Источник: AFP 2021

Парижский клуб арендовал башню на вторник, 10 августа, сообщает Lance со ссылкой на журналиста El Chiringuito Хосе Альвареса.

В 2017-м «ПСЖ» также использовал башню, чтобы поприветствовать приобретенного у «Барселоны» Неймара.

Ранее стало известно, что Месси согласовал с парижанами контракт по схеме «2+1».

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