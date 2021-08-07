«Лестер» победил «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии по футболу со счётом 1:0. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Единственный гол на 89-й минуте забил нигерийский нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо, ранее выступавший за «Манчестер Сити». Игрок реализовал пенальти, назначенный за фол против него Натана Аке.