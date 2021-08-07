«Лестер» победил «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии
Единственный гол на 89-й минуте забил нигерийский нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо.
Лестер
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Единственный гол на 89-й минуте забил нигерийский нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо.
«Лестер» победил «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии по футболу со счётом 1:0. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Единственный гол на 89-й минуте забил нигерийский нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо, ранее выступавший за «Манчестер Сити». Игрок реализовал пенальти, назначенный за фол против него Натана Аке.
В середине второго тайма на поле вышел самый дорогой британский футболист в истории Джек Грилиш. Накануне он перешёл из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 100 миллионов фунтов стерлингов (около 117,5 миллионов евро).